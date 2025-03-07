На Місяці тепер ловить 4G — Nokia та NASA доставили інтернет на супутник Землі

Система Lunar Surface. Фото: NASA

Компанія Nokia спільно з NASA встановила на Місяці першу в історії систему 4G LTE — Lunar Surface. Це дасть змогу забезпечити високошвидкісний зв'язок між місяцеходами й посадковими модулями, що важливо для передавання великих обсягів даних, зокрема відео в 4К якості.

Про це йдеться на сайті NASA.

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Встановлення системи 4G поліпшить управління місяцеходами, скоротивши час реакції й спростивши передачу команд. Головною перевагою системи є істотне зниження часу затримки (пінгу) між пристроями. Раніше для передачі даних і команд роботам на Місяці були потрібні великі часові витрати. Тепер же, завдяки 4G, управління місяцеходами стане більш оперативним і ефективним.

У перспективі ця технологія дасть змогу астронавтам користуватися сучасними засобами зв'язку, включно з передачею відео та голосового зв'язку в режимі реального часу, а також відкриває шлях для майбутніх комунікаційних систем на Місяці, які будуть необхідні для довгострокових місій.

Нагадаємо, у 2026 році Китай планує відправити на Місяць летючого робота-детектора. Його розгорнуть у районі південного полюса, а місія дрона полягає у пошуках замерзлої води. У разі успіху Китай наблизиться до висадки астронавтів на супутник Землі протягом наступних п'яти років.

Також ми писали, що у четвер, 7 березня, SpaceX здійснила восьмий випробувальний політ надважкої ракети Starship. Один з прискорювачів ракети успішно повернувся на майданчик, що не можна сказати про сам космічний корабель, з яким було втрачено зв'язок на дев'ятій хвилині польоту.