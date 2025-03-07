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На Луне появился интернет — Nokia и NASA запустили сеть 4G

7 марта 2025 11:44
Владимир Мололкин - редактор
На Луне теперь ловит 4G — Nokia и NASA доставили интернет на спутник Земли
Система Lunar Surface. Фото: NASA
Владимир Мололкин - редактор

Компания Nokia совместно с NASA установила на Луне первую в истории систему 4G LTE — Lunar Surface. Это позволит обеспечить высокоскоростную связь между луноходами и посадочными модулями, что важно для передачи больших объемов данных, в том числе видео в 4К качестве.

Об этом говорится на сайте NASA.

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Что известно о системе Lunar Surface

Установка системы 4G улучшит управление луноходами, сократив время реакции и упростив передачу команд. Главным преимуществом системы является существенное снижение времени задержки (пинга) между устройствами. Ранее для передачи данных и команд роботам на Луне требовались большие временные затраты. Теперь, благодаря 4G, управление луноходами станет более оперативным и эффективным.

В перспективе эта технология позволит астронавтам пользоваться современными средствами связи, включая передачу видео и голосовой связи в режиме реального времени, а также открывает путь для будущих коммуникационных систем на Луне, которые будут необходимы для долгосрочных миссий.

Напомним, в 2026 году Китай планирует отправить на Луну летучего робота-детектора. Его развернут в районе южного полюса, а миссия дрона заключается в поисках замерзшей воды. В случае успеха Китай приблизится к высадке астронавтов на спутник Земли в течение следующих пяти лет.

Также мы писали, что в четверг, 7 марта, SpaceX совершила восьмой испытательный полет сверхтяжелой ракеты Starship. Один из ускорителей ракеты успешно вернулся на площадку, что нельзя сказать о самом космическом корабле, с которым была потеряна связь на девятой минуте полета.

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