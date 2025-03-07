Космічний корабель Starship Ілона Маска знову вибухнув під час польоту — відео

Космічний корабель нового покоління Starship компанії SpaceX. Фото: Joe Skipper/REUTERS

Компанія SpaceX здійснила восьмий випробувальний політ ракети Starship із майданчика Starbase у Техасі. Через сім хвилин після старту перший ступінь ракети, гігантський прискорювач Super Heavy, успішно повернувся на майданчик, де був захоплений спеціальними механічними "паличками" пускової вежі, чого не можна сказати про другий ступінь ракети, яким був сам космічний корабель Starship.

Про це пише Space.

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За планом місії корабель мав вивести чотири демонстраційні супутники Starlink, а потім здійснити контрольоване приводнення в Індійському океані біля берегів Австралії приблизно через 50 хвилин після старту. Проте цей задум не вдався.

За кілька хвилин до завершення роботи двигунів декілька з шести двигунів Raptor вийшли з ладу, після чого корабель втратив стабільність та почав хаотично обертатися. Зв'язок із кораблем був втрачений на дев'ятій хвилині польоту; ймовірно, він вибухнув у повітрі.

Цей результат повторює сценарій попереднього, сьомого польоту Starship, який також закінчився втратою корабля на аналогічній стадії.

"Попереду багато роботи та аналізу. Нам потрібно ще багато чому навчитися", — прокоментував ситуацію представник SpaceX Ден Хуот під час прямої трансляції запуску.

Уламки верхнього ступеня Starship були помічені над Багамами, де спостерігачі зафіксували яскраве шоу від падіння фрагментів.

Перед цим запуском SpaceX провела серію додаткових тестів, щоб уникнути повторення помилок попередньої місії. Зокрема, компанія змінила конструкцію паливних систем, встановила додаткові вентиляційні отвори та нову систему продувки азотом, щоб зменшити ризики витоку пального.

Також SpaceX випробувала нові радарні датчики, які допоможуть у майбутньому точніше ловити корабель на стартовій вежі.

SpaceX продовжує працювати над удосконаленням Starship, розраховуючи досягти повної багаторазовості ракети, щоб у перспективі здійснювати кілька польотів на добу. Загалом у 2025 році компанія планує здійснити до 25 запусків цієї ракети.

Нагадаємо, у четвер, 16 січня, надважка ракета Starship компанії SpaceX вибухнула під час тестового запуску. Внаслідок цього інциденту літаки деяких авіаліній були вимушені змінити свій курс, щоб не потрапити під уламки ракети.

Також ми писали, що Ілон Маск, засновник компанії SpaceX, планує побудувати своє місто майбутнього. Воно називатиметься Starbase, а штучний інтелект вже пофантазував з тим, який вигляд воно може мати.