Космический корабль Starship Илона Маска снова взорвался во время полета — видео

Космический корабль нового поколения Starship компании SpaceX. Фото: Joe Skipper/REUTERS

Компания SpaceX осуществила восьмой испытательный полет ракеты Starship с площадки Starbase в Техасе. Через семь минут после старта первая ступень ракеты, гигантский ускоритель Super Heavy, успешно вернулся на площадку, где был захвачен специальными механическими "палочками" пусковой башни, чего нельзя сказать о второй ступени ракеты, которой был сам космический корабль Starship.

Об этом пишет Space.

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По плану миссии корабль должен был вывести четыре демонстрационных спутника Starlink, а затем осуществить контролируемое приводнение в Индийском океане у берегов Австралии примерно через 50 минут после старта. Однако этот замысел не удался.

За несколько минут до завершения работы двигателей несколько из шести двигателей Raptor вышли из строя, после чего корабль потерял стабильность и начал хаотично вращаться. Связь с кораблем была потеряна на девятой минуте полета; вероятно, он взорвался в воздухе.

Этот результат повторяет сценарий предыдущего, седьмого полета Starship, который также закончился потерей корабля на аналогичной стадии.

"Впереди много работы и анализа. Нам нужно еще многому научиться", — прокомментировал ситуацию представитель SpaceX Дэн Хуот во время прямой трансляции запуска.

Обломки верхней ступени Starship были замечены над Багамами, где наблюдатели зафиксировали яркое шоу от падения фрагментов.

Перед этим запуском SpaceX провела серию дополнительных тестов, чтобы избежать повторения ошибок предыдущей миссии. В частности, компания изменила конструкцию топливных систем, установила дополнительные вентиляционные отверстия и новую систему продувки азотом, чтобы уменьшить риски утечки топлива.

Также SpaceX испытала новые радарные датчики, которые помогут в будущем точнее ловить корабль на стартовой башне.

SpaceX продолжает работать над усовершенствованием Starship, рассчитывая достичь полной многоразовости ракеты, чтобы в перспективе совершать несколько полетов в сутки. Всего в 2025 году компания планирует осуществить до 25 запусков этой ракеты.

Напомним, в четверг, 16 января, сверхтяжелая ракета Starship компании SpaceX взорвалась во время тестового запуска. Вследствие этого инцидента, самолеты некоторых авиалиний были вынуждены изменить свой курс, чтобы не попасть под обломки ракеты.

Также мы писали, что Илон Маск, основатель компании SpaceX, планирует построить свой город будущего. Он будет называться Starbase, а искусственный интеллект уже пофантазировал с тем, как он может выглядеть.