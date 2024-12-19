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ШІ показав, який вигляд може мати Starbase Ілона Маска — фото

19 грудня 2024 20:10
Володимир Мололкін - редактор
Місто Starbase Ілона Маска — штучний інтелект показав, який вигляд може мати
Запуск ракети. Фото: SpaceX
Володимир Мололкін - редактор

Мільярдер та засновник компаній Tesla та SpaceX, Ілон Маск, давно відомий всьому світу своїми амбітними проєктами. Одним із його останніх задумів є створення міста майбутнього — Starbase. Компанія SpaceX вже звернулася до влади округу Камерон у Техасі із проханням провести вибори для надання цьому населеному пункту офіційного статусу міста.

Сайт Новини.LIVE попросив штучний інтелект згенерувати зображення того, яким він бачить місто Starbase.

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Скоріш за все, Starbase поєднуватиме в собі високі технології та природну гармонію.

Город Starbase по мнению искусственного интеллекта
Місто Starbase на думку штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Архітектура міста являє собою аеродинамічні будівлі з металевими фасадами та зеленими кутками на кожному даху. Вони мають досить футуристичний вигляд, а своєю формою нагадують космічні кораблі, натякаючи на головну місію SpaceX — освоєння космосу.

Все місто усіяно сонячними панелями, які генерують енергію для міських потреб. На фоні можна побачити запуск космічного корабля, який натякає на те, що в цьому місті розташовуватиметься штаб-квартира SpaceX.

Зважаючи на те, що Ілон Маск є засновником компанії Tesla, транспорт у місті може бути представлений виключно електромобілями та сучасними системами. Однією з них навіть може стати Hyperloop, ідею якого мільярдер озвучував ще багато років тому.

Ймовірно, спочатку мешканцями міста будуть переважно науковці та інженери зі своїми родинами.

Город Starbase по мнению искусственного интеллекта
Місто Starbase на думку штучного інтелекту. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

На іншому зображенні можна детально розглянути місто зсередини. Перше, на що звертається увага, — це пусковий майданчик з кораблем прямо у центрі міста. Також особливу увагу відведено тому, що місто обіцяє залишатися екологічно чистим, оскільки зелень можна зустріти уздовж кожної дороги та на кожній будівлі. Але це може бути пов'язано й з тим, що місто буде знаходитися біля пустелі.

У небі можна спостерігати дрони, які, ймовірно, могли б здійснювати доставку продуктів або запчастин на заводи SpaceX.

Статки Ілона Маска сягнули майже 500 млрд доларів

Нещодавно Ілон Маск став першою людиною у світі, чиї статки перевищили 400 млрд доларів. Зараз вони стрімко наближаються до відмітки у 500 млрд доларів.

Состояние Илона Маска стремится к 500 млрд долларов
Статки Ілона Маска наближаються до 500 млрд доларів. Фото: скриншот

Такий приріст був спричинений інсайдерським продажем акцій його приватної компанії SpaceX. Внаслідок цього статки Маска збільшилися приблизно на 50 млрд доларів майже миттєво.

Нагадаємо, компанія OpenAI оприлюднила листи, в яких йдеться про те, що Ілон Маск прагнув отримати абсолютний контроль над нею у 2017 році. Ще саме він прагнув перетворити стартап на комерційну компанію.

Також ми писали, що адвокати Ілона Маска звинувачують OpenAI та Microsoft в антиконкурентних діях, а також намагаються зупинити перетворення другої на комерційну компанію. На початку цього року мільярдер вже подавав позов на OpenAI за порушення його обіцянки створювати штучний інтелект на благо людства.

Ілон Маск Starship SpaceX фото нейромережа ChatGPT

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