Ілон Маск проти OpenAI та Microsoft — мільярдер подав позов із гучними звинуваченнями

Ілон Маск. Фото: скриншот/YouTube

Адвокати Ілона Маска подали заяву про судову заборону на OpenAI та Microsoft. Вони звинувачують компанії в антиконкурентних діях, а також намагаються зупинити перетворення OpenAI на комерційну компанію.

Про це розповідає Engadget.

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Відповідачами у позові названі:

генеральний директор OpenAI — Сем Альтман;

президент OpenAI — Грег Брокман;

працівник Microsoft — Ді Темплтон;

співзасновник LinkedIn — Рейд Хоффман.

На початку цього року Ілон Маск вже подавав позов до суду на OpenAI за порушення своєї місії створення ШІ на благо людства, але згодом відкликав його через кілька місяців. Минув час, і він подав ще один позов проти компанії у федеральному суді Каліфорнії в серпні, а нещодавно ще й додав корпорацію Microsoft як відповідача.

У новому позові OpenAI та Microsoft звинувачуються в тому, що вони закликали інвесторів не фінансувати конкурентів OpenAI, таких як xAI Маска. Також звинувачення стосуються отримання вигоди від неправомірно отриманої конфіденційної конкурентної інформації або координації через стосунки з Microsoft, а також інших передбачуваних порушень антимонопольного законодавства.

"Шлях OpenAI від некомерційного до комерційного гіганта насичений як такою антиконкурентною практикою, кричущими порушеннями його благодійної місії та нестримною корисливістю", — йдеться у звіті.

Ситуація відбувається через кілька місяців після того, як стало відомо, що OpenAI переходить до прибуткової моделі діяльності.

"Четверта спроба Ілона, яка знову повторює ті самі безпідставні скарги, продовжує бути абсолютно безпідставною", — заявив представник OpenAI у коментарі Engadget.

Компанія вже намагалася відхилити позов Маска, назвавши його хрипким і безпідставним.

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що Tesla наразі не планує розробляти свій смартфон, але такий продукт може вийти на ринок, якщо Apple і Google будуть тиснути на компанію в цьому секторі. Мається потужна основа, яка дозволяє створити пристрій без використання Android або iOS.

Також ми писали, що в останні роки концепція вакуумного поїзда Hyperloop, розроблена Ілоном Маском, здавалася ще однією фантастичною мрією, яка так і не здійснилася. Кожен, хто вирішив спробувати, поступово відмовився від цієї ідеї або перейшов на щось, що більше підходить для їхніх умов.