У Швейцарії провели випробування вакуумного потягу Hyperloop — концепт розробив Ілон Маск

Вакуумний потяг Hyperloop. Фото: Swisspod

В останні кілька років концепція вакуумного поїзда Hyperloop, розроблена Ілоном Маском, здавалася ще однією фантастичною мрією, яка так і не здійснилася. Кожен, хто вирішив спробувати, поступово відмовився від цієї ідеї або перейшов на щось більш практичне.

Про це повідомляє видання New Atlas.

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У Швейцарії продовжують вірити в цю транспортну технологію, тому будують та тестують моделі капсул у масштабі 1:12. Як показали випробування під тиском, команда інженерів досягла кращих результатів, ніж усі інші.

У 2013 році Маск опублікував технічну документацію щодо проєкту аеродинамічних алюмінієвих капсул, які можуть перевозити людей або вантажі зі швидкістю близько 1200 км/год. Ці труби протягнуті через великі міста та встановлені на спеціальних опорах над землею. Маск, який був широко відомий як ненависник заторів, назвав такий вид транспорту "п’ятим" і сказав, що він змінить наше життя.

Зібравши гроші, кілька великих компаній спробували реалізувати ідею Маска, але поки що ніхто не досяг успіху. Virgin Hyperloop закрився приблизно рік тому. Він був єдиним у своєму роді, який демонстративно катав двох своїх співробітників у прототипі Hyperloop. Результати інших вражали ще менше.

З іншого боку, концепція швидкісного переміщення все ще підтримується проєктом LIMITLESS. Федеральна політехнічна школа Лозанни, Інженерно-економічна школа В і Swisspod Technologies, які заснували його, прагнуть створити стійку та ефективну транспортну систему, і вони вже досягли певних успіхів.

Консорціум створив і випробував зменшену копію транспортної системи для вакууму, яка складається з труби діаметром 40 см, що утворює замкнене коло. Кільцева дорога має діаметр 125,6 метра. Це у 12 разів менше за розміри справжньої "гіперпетлі".

За загальним підсумком команда провела 82 випробування під тиском 50 мбар. Мініатюрний поїзд проїхав найдовший шлях — 11,8 км, а найвища швидкість становила 40,7 км/год. Це підтверджує думку про те, що проєкт LIMITLESS є найуспішнішим, оскільки якби проєкт відбувався б в масштабі 1:1, капсула пройшла б 141,6 км, а швидкість становила 488,2 км/год.

Хоча проєкт ще дуже далекий від реального застосування, зусилля інженерів LIMITLESS свідчать про те, що ідея надшвидкісного вакуумного поїзда все ще актуальна.

Нагадаємо, мільярдера Ілона Маска назвав "супергенієм" і відзначив його важливість для країни Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах США у 2024 році. Трамп похвалив його за те, що він швидко надав допомогу тим, хто постраждав від урагану "Хелен".

Також ми писали, що японські дослідники створили перший у світі дерев'яний супутник. Запуск відбувся як частина експерименту з використанням деревини для дослідження Марса та Місяця, а також у рамках місії SpaceX.