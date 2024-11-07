В Швейцарии провели испытания вакуумного поезда Hyperloop — концепт разработал Илон Маск

Вакуумный поезд Hyperloop. Фото: Swisspod

В последние несколько лет концепция вакуумного поезда Hyperloop, разработанная Илоном Маском, казалась еще одной фантастической мечтой, которая так и не сбылась. Каждый, кто решил попробовать, постепенно отказался от этой идеи или перешел на что-то более практичное.

Об этом сообщает издание New Atlas.

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В Швейцарии продолжают верить в эту транспортную технологию, поэтому строят и тестируют модели капсул в масштабе 1:12. Как показали испытания под давлением, команда инженеров достигла лучших результатов, чем все остальные.

В 2013 году Маск опубликовал техническую документацию по проекту аэродинамических алюминиевых капсул, которые могут перевозить людей или грузы со скоростью около 1200 км/ч. Эти трубы протянуты через большие города и установлены на специальных опорах над землей. Маск, который был широко известен как ненавистник пробок, назвал такой вид транспорта "пятым" и сказал, что он изменит нашу жизнь.

Собрав деньги, несколько крупных компаний попытались реализовать идею Маска, но пока никто не добился успеха. Virgin Hyperloop закрылся примерно год назад. Он был единственным в своем роде, демонстративно катавшим двух своих сотрудников в прототипе Hyperloop. Результаты других поражали еще меньше.

С другой стороны, концепция скоростного перемещения все еще поддерживается проектом LIMITLESS. Основавшие его Федеральная политехническая школа Лозанны, Инженерно-экономическая школа В и Swisspod Technologies стремятся создать устойчивую и эффективную транспортную систему, и они уже достигли определенных успехов.

Консорциум создал и испытал уменьшенную копию транспортной системы для вакуума, состоящую из трубы диаметром 40 см, образующей замкнутый круг. Кольцевая дорога имеет диаметр 125,6 метра. Это в 12 раз меньше размеров настоящей "гиперпетли".

По общему итогу команда провела 82 испытания под давлением 50 мбар. Миниатюрный поезд проехал самый длинный путь — 11,8 км, а самая высокая скорость составляла 40,7 км/ч. Это подтверждает мнение, что проект LIMITLESS является наиболее успешным, поскольку если бы проект происходил в масштабе 1:1, капсула прошла бы 141,6 км, а скорость составляла 488,2 км/ч.

Хотя проект еще очень далек от реального применения, усилия инженеров LIMITLESS свидетельствуют, что идея сверхскоростного вакуумного поезда все еще актуальна.

Напомним, миллиардера Илона Маска назвал "супергением" и отметил его важность для страны Дональд Трамп, победивший на президентских выборах США в 2024 году. Трамп похвалил его за то, что он быстро оказал помощь пострадавшим от урагана "Хелен".

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