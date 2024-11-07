Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Поезд Илона Маска провел рекордные испытания — детали arrow

Поезд Илона Маска провел рекордные испытания — детали

7 ноября 2024 12:26
Владимир Мололкин - редактор
В Швейцарии провели испытания вакуумного поезда Hyperloop — концепт разработал Илон Маск
Вакуумный поезд Hyperloop. Фото: Swisspod
Владимир Мололкин - редактор

В последние несколько лет концепция вакуумного поезда Hyperloop, разработанная Илоном Маском, казалась еще одной фантастической мечтой, которая так и не сбылась. Каждый, кто решил попробовать, постепенно отказался от этой идеи или перешел на что-то более практичное.

Об этом сообщает издание New Atlas.

Читайте также:

Что известно об испытаниях вакуумного поезда

В Швейцарии продолжают верить в эту транспортную технологию, поэтому строят и тестируют модели капсул в масштабе 1:12. Как показали испытания под давлением, команда инженеров достигла лучших результатов, чем все остальные.

В 2013 году Маск опубликовал техническую документацию по проекту аэродинамических алюминиевых капсул, которые могут перевозить людей или грузы со скоростью около 1200 км/ч. Эти трубы протянуты через большие города и установлены на специальных опорах над землей. Маск, который был широко известен как ненавистник пробок, назвал такой вид транспорта "пятым" и сказал, что он изменит нашу жизнь.

Собрав деньги, несколько крупных компаний попытались реализовать идею Маска, но пока никто не добился успеха. Virgin Hyperloop закрылся примерно год назад. Он был единственным в своем роде, демонстративно катавшим двух своих сотрудников в прототипе Hyperloop. Результаты других поражали еще меньше.

С другой стороны, концепция скоростного перемещения все еще поддерживается проектом LIMITLESS. Основавшие его Федеральная политехническая школа Лозанны, Инженерно-экономическая школа В и Swisspod Technologies стремятся создать устойчивую и эффективную транспортную систему, и они уже достигли определенных успехов.

Консорциум создал и испытал уменьшенную копию транспортной системы для вакуума, состоящую из трубы диаметром 40 см, образующей замкнутый круг. Кольцевая дорога имеет диаметр 125,6 метра. Это в 12 раз меньше размеров настоящей "гиперпетли".

По общему итогу команда провела 82 испытания под давлением 50 мбар. Миниатюрный поезд проехал самый длинный путь — 11,8 км, а самая высокая скорость составляла 40,7 км/ч. Это подтверждает мнение, что проект LIMITLESS является наиболее успешным, поскольку если бы проект происходил в масштабе 1:1, капсула прошла бы 141,6 км, а скорость составляла 488,2 км/ч.

Хотя проект еще очень далек от реального применения, усилия инженеров LIMITLESS свидетельствуют, что идея сверхскоростного вакуумного поезда все еще актуальна.

Напомним, миллиардера Илона Маска назвал "супергением" и отметил его важность для страны Дональд Трамп, победивший на президентских выборах США в 2024 году. Трамп похвалил его за то, что он быстро оказал помощь пострадавшим от урагана "Хелен".

Также мы писали, что японские исследователи создали первый деревянный спутник в мире. Запуск состоялся как часть эксперимента с использованием древесины для исследования Марса и Луны, а также в рамках миссии SpaceX.

 

испытания наука Илон Маск транспорт поезд

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:18 Во Львовской области дельцы закупили 130 авто как гуманитарку

13:17 Льготы УБД — кто имеет право на бесплатную парковку

13:15 РФ атаковала Украину более сотни БпЛА — сколько целей сбито

13:11 Сколько мужчин погибло в Тисе и в горах — данные ГПСУ

13:07 Штрафы за зарплаты в конвертах — какие суммы можно потерять

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

13:03 На Харьковщине мужчина проигнорировал повестку — решение суда

13:00 Контракт с ВСУ — какие выплаты и гарантии в 2024 году

12:53 Одесса готовится к зиме – мэрия выдвинула требование бизнесу

12:51 В Тернополе мать утопила ребенка и пыталась покончить с жизнью

13:18 Во Львовской области дельцы закупили 130 авто как гуманитарку

13:17 Льготы УБД — кто имеет право на бесплатную парковку

13:15 РФ атаковала Украину более сотни БпЛА — сколько целей сбито

13:11 Сколько мужчин погибло в Тисе и в горах — данные ГПСУ

13:07 Штрафы за зарплаты в конвертах — какие суммы можно потерять

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

13:03 На Харьковщине мужчина проигнорировал повестку — решение суда

13:00 Контракт с ВСУ — какие выплаты и гарантии в 2024 году

12:53 Одесса готовится к зиме – мэрия выдвинула требование бизнесу

12:51 В Тернополе мать утопила ребенка и пыталась покончить с жизнью

12:45 В СНБО объяснили, почему РФ точечно атакует энергетику Украины

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

13:05 План Украины от Трампа и ночная атака оккупантов — эфир День.LIVE

Text

10:13 В КМВА назвали количество сбитых БпЛА над Киевом — последствия

Text

08:00 Победа Трампа и боевые действия в Курщине — эфир Ранок.LIVE

6 ноября 2024
Text

22:01 Нардеп предупредил о росте тарифов на электричество

Text

21:09 Политолог объяснил, почему следует заменить посла в США Маркарову

Text

19:45 Нардеп Кицак объяснил модель власти Трампа

Text

18:58 Тысяча от Зеленского — нардеп Железняк раскритиковал инициативу

Text

18:20 Никорак заявила об уменьшении расходов на сектор безопасности

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

18:00 Победа Трампа и первая реакция Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:24 Нардеп Никорак назвала проблему женщин-военнослужащих ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд