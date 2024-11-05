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У космос запустили перший у світі дерев'яний супутник — яка мета

5 листопада 2024 15:04
Володимир Мололкін - редактор
Дерев'яний супутник LignoSat запустили у космос — яка його місія
Дерев'яний супутник LignoSat. Фото: ScienceAlert
Володимир Мололкін - редактор

У космос був запущений перший у світі дерев'яний супутник, створений японськими дослідниками. Запуск відбувся у рамках експериментального використання деревини в дослідженні Місяця та Марса.

Про це повідомляє CNN.

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LignoSat розроблений Університетом Кіото та будівельною компанією Sumitomo Forestry. Він буде доставлений на Міжнародну космічну станцію в рамках місії SpaceX. Пізніше планується вивести супутник на орбіту приблизно на 400 км над Землею.

Пристрій має на меті продемонструвати космічний потенціал відновлюваного матеріалу в дослідженнях можливості життя в космосі.

"Літаки початку 1900-х років виготовляли з дерева. Дерев'яний супутник також має бути можливим", — сказав професор лісознавства Кіотського університету Кодзі Мурата.

Мурата додав, що деревина в космосі довговічніша, ніж на Землі, оскільки там немає води чи кисню, які могли б її гнити чи запалювати.

Чому дерево краще за метал

Дослідники стверджують, що коли дерев’яний супутник досягне кінця свого терміну служби, його вплив на навколишнє середовище також буде мінімальним.

Для запобігання космічному забрудненню супутники, що вийшли з експлуатації, мають знову входити в атмосферу Землі. Однак, звичайні металеві супутники генерують частинки оксиду алюмінію під час повторного входу, а дерев’яні супутники згоряють з меншим забрудненням.

LignoSat виготовляється з хонокі, різновиду дерева магнолії. Після 10-місячного експерименту на борту Міжнародної космічної станції дослідники виявили, що це дерево найбільше підходить для космічних кораблів.

Після запуску супутник залишатиметься на орбіті протягом шести місяців, а електронні частини на борту вимірюватимуть міцність деревини під час температур від -100 до 100 градусів за Цельсієм кожні 45 хвилин.

Нагадаємо, галактика Messier 90, яка знаходиться в сузір’ї Діви за 55 млн світлових років від Землі, була сфотографована космічним телескопом Хаббл. Вона є однією з нечисленних зоряних систем, яка наближається до нашої планети.

Також ми писали, що Національна космічна агенція запустила космічний корабель Europa Clipper за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. У 2030 році космічний апарат повинен пройти приблизно 3,2 млрд кілометрів і розпочати дослідження супутника Юпітера Європи.

Японія космос SpaceX дослідження супутник

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