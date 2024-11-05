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В космос запустили первый в мире деревянный спутник — какая цель

5 ноября 2024 15:04
Владимир Мололкин - редактор
Деревянный спутник LignoSat запустили в космос — какова его миссия
Деревянный спутник LignoSat. Фото: ScienceAlert
Владимир Мололкин - редактор

В космос был запущен первый в мире деревянный спутник, созданный японскими исследователями. Запуск прошел в рамках экспериментального использования древесины в исследовании Луны и Марса.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно о первом деревянном спутнике

LignoSat разработан Университетом Киото и строительной компанией Sumitomo Forestry. Он будет доставлен на международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX. Позже планируется вывести спутник на орбиту примерно на 400 км над Землей.

Устройство имеет целью продемонстрировать космический потенциал восстанавливаемого материала в исследованиях возможности жизни в космосе.

"Самолеты начала 1900-х годов изготавливали из дерева. Деревянный спутник также должен быть возможным", — сказал профессор лесоведения Киотского университета Кодзи Мурата.

Мурата добавил, что древесина в космосе более долговечна, чем на Земле, поскольку там нет воды или кислорода, которые могли бы ее гнить или зажигать.

Почему дерево лучше металла

Исследователи утверждают, что когда деревянный спутник достигнет конца своего срока службы, его влияние на окружающую среду будет минимальным.

Для предотвращения космического загрязнения вышедшие из эксплуатации спутники должны вновь входить в атмосферу Земли. Однако обычные металлические спутники генерируют частицы оксида алюминия во время повторного входа, а деревянные спутники сгорают с меньшим загрязнением.

LignoSat производится из хоноки, разновидности дерева магнолии. После 10-месячного эксперимента на борту Международной космической станции исследователи обнаружили, что это дерево наиболее подходит для космических кораблей.

После запуска спутник будет оставаться на орбите в течение шести месяцев, а электронные части на борту будут измерять прочность древесины при температуре от -100 до 100 градусов по Цельсию каждые 45 минут.

Напомним, галактика Messier 90, находящаяся в созвездии Девы в 55 млн световых лет от Земли, была сфотографирована космическим телескопом Хаббл. Она является одной из немногочисленных звездных систем, приближающейся к нашей планете.

Также мы писали, что Национальное космическое агентство запустило космический корабль Europa Clipper с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. В 2030 году космический аппарат должен пройти примерно 3,2 млрд километров и приступить к исследованию спутника Юпитера Европы.

Япония космос SpaceX исследование спутник

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