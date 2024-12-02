Илон Маск против OpenAI и Microsoft — миллиардер подал иск с громкими обвинениями

Маск подал судебный иск против Microsoft и OpenAI — причина
Адвокаты Илона Маска подали заявление о судебном запрете на OpenAI и Microsoft. Они обвиняют компании в антиконкурентных действиях, а также пытаются остановить превращение OpenAI в коммерческую компанию.
Об этом рассказывает Engadget.
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Ответчиками в иске названы:
- генеральный директор OpenAI — Сэм Альтман;
- президент OpenAI — Грег Брокман;
- сотрудник Microsoft — Ди Темплтон;
- соучредитель LinkedIn — Рейд Хоффман.
В начале этого года Илон Маск уже подавал иск в суд на OpenAI за нарушение своей миссии создания ИИ во благо человечества, но впоследствии отозвал его через несколько месяцев. Прошло время, и он подал еще один иск против компании в федеральном суде Калифорнии в августе, а недавно еще добавил корпорацию Microsoft в качестве ответчика.
В новом иске OpenAI и Microsoft обвиняются в том, что они призвали инвесторов не финансировать конкурентов OpenAI, таких как xAI Маска. Также обвинения касаются получения выгоды от неправомерно полученной конфиденциальной конкурентной информации или координации из-за отношений с Microsoft, а также других предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.
"Путь OpenAI от некоммерческого к коммерческому гиганту насыщен как таковой антиконкурентной практикой, вопиющими нарушениями его благотворительной миссии и безудержной корыстностью", — говорится в отчете.
Ситуация происходит спустя несколько месяцев после того, как стало известно, что OpenAI переходит к прибыльной модели деятельности.
"Четвертая попытка Илона, вновь повторяющая те же безосновательные жалобы, продолжает быть абсолютно безосновательной", — заявил представитель OpenAI в комментарии Engadget.
Компания уже пыталась отклонить иск Маска, назвав его хриплым и безосновательным.
Напомним, Илон Маск заявил, что Tesla не планирует разрабатывать свой смартфон, но такой продукт может выйти на рынок, если Apple и Google будут давить на компанию в этом секторе. Имеется мощное основание, которое позволяет создать устройство без использования Android или iOS.
Также мы писали, что в последние годы концепция вакуумного поезда Hyperloop, разработанная Илоном Маском, казалась еще одной фантастической мечтой, которая так и не сбылась. Каждый, кто решил попробовать, постепенно отказался от этой идеи или перешел на что-то более подходящее для их условий.
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