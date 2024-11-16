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Найбагатша людина світу — де живе і на чому заробляє Ілон Маск

16 листопада 2024 16:33
Єлизавета Супівська - редактор
Будинок і бізнес Ілона Маска – де живе і як заробляє мільярдер
Мільярдер Ілон Маск. Фото: Elon Musk/X
Єлизавета Супівська - редактор

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США (6 листопада 2024 року) статки підприємця Ілона Маска збільшилися на 26,5 млрд доларів. Згідно з даними Forbes, власник Tesla і SpaceX займає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу. Постає питання, де живе і на чому заробляє мільярдер.

Сайт Новини.LIVE розповідає про житло Ілона Маска і його бізнес.

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Де живе Ілон Маск

У портфелі нерухомості найбагатшої людини світу були особняки, квартири, маєтки, пентхауси. Він накопичив чимало об’єктів у Каліфорнії, навіть був час, коли підприємець володів кількома будинками в одному районі. Щоправда, у 2020 році Маск заявив, що позбудеться майже всього нерухомого майна.

Він дійсно завершив не одну угоду з продажу, натомість обравши місцем проживання невеликий будиночок за 50 000 доларів у Бока-Чіка, штат Техас. Це компактна складана конструкція, розроблена для екологічного життя. Дім Boxabl Casita називають мрією мінімаліста, бо важко не помітити контраст з його колишніми розкішними особняками.

Хоча всередині є все необхідне для комфортного проживання: спальня, вітальня, ванна кімната і кухня. Плюс будинок оснащений сонячними батареями та іншими стійкими технологіями. До речі, нерухомість розташована неподалік від місця запуску SpaceX.

  • Будинок Casita 1
    Екстер'єр будинків Casita. Фото: Boxabl
  • Вітальня Casita
    Вітальня в будинку Casita. Фото: Boxabl
  • Кухня Casita
    Кухня в будинку Casita. Фото: Boxabl
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На чому заробляє Ілон Маск

Бізнеси Ілона Маска надзвичайно прибуткові. Його капітал збільшується завдяки часткам у кількох компаніях, серед яких найбільше грошей приносить Tesla — виробник електромобілів із Кремнієвої долини. Також мільярдер володіє SpaceX — аерокосмічним приватним підприємством, яке займається будівництвом космічного транспорту.

Ще Маск заробляє на компаніях Neuralink (розробка мозкових імплантатів) і The Boring Company (будівництво інфраструктури і тунелей). Звісно, не можна не згадати про соціальну мережу X (колишній Twitter) і стартап зі штучного інтелекту xAI.

Хоча бізнесмен не отримує традиційну зарплату, він заробляє мільярди на акціях своїх компаній. Тобто розмір доходів прямо пов'язаний із зростанням бізнесу і залежить від цільових показників ринкової вартості, прибутку. Станом на 2024 рік частка Ілона Маска в різних підприємствах становить:

  • Tesla — 20,6% (ринкова капіталізація понад 1 трлн доларів);
  • SpaceX — 42% (коштує майже 210 млрд доларів);
  • X (раніше Twitter) — контрольний пакет акцій;
  • xAI — 60% (інвестори оцінили в 24 млрд доларів).

Forbes повідомив, що багатство Ілона Маска станом на 13 листопада 2024 року оцінюється у 308 млрд доларів. Причому 26,5 млрд доларів він заробив відносно нещодавно: як тільки стало відомо про перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США, акції Tesla подорожчали на 14,75%. Завдяки успішному бізнесу Ілону Маску знову вдалося повернути собі позицію найбагатшої людини, обігнавши мільярдерів Бернара Арно та Джеффа Безоса.

Статистика росту капіталу
Зміна капіталу найбагатших людей світу після перемоги Дональда Трампа на виборах. Фото: Bloomberg 

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, Ілон Маск може створити власний смартфон, якщо Apple і Google будуть тиснути на Tesla в цьому секторі. Наразі компанія має потужну базу для розробки пристрою, який би не використовував операційні системи Android чи iOS.

Також ми писали, що Ілон Маск працюватиме головою нового Департаменту урядової ефективності за каденції Дональда Трампа. Він відповідатиме за скорочення бюджетних витрат і реструктуризацією федеральних агентств.

Ілон Маск гроші багатство житло компанії

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