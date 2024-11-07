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Ілон Маск планує випустити власний смартфон — що відомо

7 листопада 2024 14:12
Володимир Мололкін - редактор
Смартфон від Ілона Маска — Tesla планує випустити власний пристрій з унікальною ОС
Ілон Маск на подкасті. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Ілон Маск заявив, що Tesla наразі не планує розробляти свій смартфон, але такий продукт може з’явитися на ринку, якщо Apple і Google будуть тиснути на компанію в цьому секторі. Мається потужна база для створення пристрою, який не використовував би Android чи iOS.

Про це розповів Ілон Маск в подкасті Джо Рогана на YouTube.

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"Виробництво смартфона Tesla не є першочерговим планом. Ми не хочемо цього робити, якщо тільки не будемо змушені", — наголосив Маск.

Крім того, він сказав, що поява смартфона Tesla можлива лише в тому випадку, якщо в Apple і Google почнуться серйозні проблеми з управлінням своїми платформами.

"Якщо ці компанії почнуть робити погані речі, наприклад цензурувати додатки чи ставати "воротарями" у негативному сенсі цього слова, тоді, я думаю, ми можемо випустити наш телефон", — зазначив мільярдер.

Імовірно, що Маск має на увазі невдалі спроби інших великих компаній створити конкурента для платформ Android та iOS. Наприклад, Amazon випустила Fire Phone у 2014 році з модифікованим Android, але через кілька причин пристрій не став конкурентоспроможним.

Так само було з платформою Windows Phone від Microsoft, яка не змогла отримати підтримку розробників додатків, що призвело до того, що її ринок став ненадійним. Відповідно, Маск, швидше за все, утримується від концепції створення смартфона Tesla на цей час.

Також він спростував чутки, зазначивши, що Tesla наразі не планує випускати смартфон. Однак кілька повідомлень поширювалися про потенційний смартфон компанії, одне з яких навіть стверджувало, що пристрій отримає кодову назву "Model Pi".

Нагадаємо, в останні роки концепція вакуумного поїзда Hyperloop, розроблена Ілоном Маском, здавалася ще однією фантастичною мрією, яка так і не здійснилася. Кожен, хто вирішив спробувати, поступово відмовився від цієї ідеї або перейшов на щось, що більше підходить для їхніх умов.

Також ми писали, що Ілон Маск, засновник SpaceX, звинуватив співачку Дженніфер Лопес у тому, що вона мовчала щодо ймовірних насильницьких злочинів P. Diddy. Він публічно закликав не звертати уваги на її політичний вибір.

Ілон Маск смартфон гаджети технології Tesla

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