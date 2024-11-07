Смартфон Илона Маска — Tesla планирует выпустить собственное устройство с уникальной ОС

Илон Маск на подкасте. Фото: скриншот/YouTube

Илон Маск заявил, что Tesla не планирует разрабатывать свой смартфон, но такой продукт может появиться на рынке, если Apple и Google будут давить на компанию в этом секторе. Имеется мощная база для создания устройства, которое не использовало бы Android или iOS.

Об этом рассказал Илон Маск в подкасте Джо Рогана на YouTube.

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"Производство смартфона Tesla не является первоочередным планом. Мы не хотим этого делать, если только не будем вынуждены", — подчеркнул Маск.

Кроме того, он сказал, что появление смартфона Tesla возможно только в том случае, если у Apple и Google начнутся серьезные проблемы с управлением своими платформами.

"Если эти компании начнут делать плохие вещи, например, цензурировать приложения или становиться "вратарями" в негативном смысле этого слова, тогда, я думаю, мы можем выпустить наш телефон", — отметил миллиардер.

Вероятно, что Маск подразумевает неудачные попытки других крупных компаний создать конкурента для платформ Android и iOS. Например, Amazon выпустила Fire Phone в 2014 году с модифицированным Android, но по нескольким причинам устройство не стало конкурентоспособным.

Так же с платформой Windows Phone от Microsoft, которая не смогла получить поддержку разработчиков приложений, что привело к тому, что ее рынок стал ненадежным. Соответственно, Маск, скорее всего, воздерживается от концепции создания смартфона Tesla в настоящее время.

Также он опроверг слухи, отметив, что Tesla не планирует выпускать смартфон. Однако несколько сообщений распространялись о потенциальном смартфоне компании, одно из которых даже утверждало, что устройство получит кодовое название "Model Pi".

Напомним, в последние годы концепция вакуумного поезда Hyperloop, разработанная Илоном Маском, казалась еще одной фантастической мечтой, которая так и не сбылась. Каждый, кто решил попробовать, постепенно отказался от этой идеи или перешел на что-то более подходящее для их условий.

Также мы писали, что Илон Маск, основатель SpaceX, обвинил певицу Дженнифер Лопес в том, что она молчала по поводу вероятных насильственных преступлений P. Diddy. Он публично призвал не обращать внимания на ее политический выбор.