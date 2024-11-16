Дом и бизнес Илона Маска – где живет и как зарабатывает миллиардер

Миллиардер Илон Маск. Фото: Elon Musk/X

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США (6 ноября 2024 года) состояние предпринимателя Илона Маска увеличилось на 26,5 млрд долларов. Согласно данным Forbes, владелец Tesla и SpaceX занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира. Возникает вопрос, где живет и на чем зарабатывает миллиардер.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о жилье Илона Маска и его бизнесе.

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Где живет Илон Маск

В портфеле недвижимости самого богатого человека мира были особняки, квартиры, поместья, пентхаусы. Он накопил немало объектов в Калифорнии, даже было время, когда предприниматель владел несколькими домами в одном районе. Правда, в 2020 году Маск заявил, что избавится почти от всего недвижимого имущества.

Он действительно завершил не одно соглашение по продаже, вместо этого выбрав местом жительства небольшой домик за 50 000 долларов в Бока-Чика, штат Техас. Это компактная складная конструкция, разработанная для экологичной жизни. Дом Boxabl Casita называют мечтой минималиста, потому трудно не заметить контраст с его бывшими роскошными особняками.

Хотя внутри есть все необходимое для комфортного проживания: спальня, гостиная, ванная и кухня. Плюс здание оснащено солнечными батареями и другими устойчивыми технологиями. Кстати, недвижимость расположена недалеко от места запуска SpaceX.

Экстерьер домов Casita. Фото: Boxabl

Гостиная в доме Casita. Фото: Boxabl

Кухня в доме Casita. Фото: Boxabl 1/3 ​ 3

На чем зарабатывает Илон Маск

Бизнесы Илона Маска очень прибыльны. Его капитал увеличивается благодаря долям в нескольких компаниях, среди которых больше всего денег приносит Tesla — производитель электромобилей из Кремниевой долины. Также миллиардер владеет SpaceX — аэрокосмическим частным предприятием, которое занимается строительством космического транспорта.

Еще Маск зарабатывает на компаниях Neuralink (разработка мозговых имплантатов) и The Boring Company (строительство инфраструктуры и тоннелей). Конечно, нельзя не упомянуть о социальной сети X (бывший Twitter) и стартапе по искусственному интеллекту xAI.

Хотя бизнесмен не получает традиционной зарплаты, он зарабатывает миллиарды на акциях своих компаний. То есть размер доходов напрямую связан с ростом бизнеса и зависит от целевых показателей рыночной стоимости прибыли. По состоянию на 2024 год доля Илона Маска в разных предприятиях составляет:

Tesla — 20,6% (рыночная капитализация свыше 1 трлн долларов);

SpaceX — 42% (стоит почти 210 млрд долларов);

X (ранее Twitter) — контрольный пакет акций;

xAI — 60% (инвесторы оценили в 24 млрд долларов).

Forbes сообщил, что состояние Илона Маска на 13 ноября 2024 года оценивается в 308 млрд долларов. Причем 26,5 млрд долларов он заработал относительно недавно: как только стало известно о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, акции Tesla подорожали на 14,75%. Благодаря успешному бизнесу Илону Маску снова удалось вернуть себе позицию самого богатого человека, обогнав миллиардеров Бернара Арно и Джеффа Безоса.

Изменение капитала богатейших людей мира после победы Дональда Трампа на выборах. Фото: Bloomberg

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Напомним, Илон Маск может создать собственный смартфон, если Apple и Google будут давить на Tesla в этом секторе. Сейчас компания имеет мощную базу для разработки устройства, которое бы не использовало операционные системы Android или iOS.

Также мы писали, что Илон Маск будет работать главой нового Департамента правительственной эффективности при каденции Дональда Трампа. Он будет отвечать за сокращение бюджетных расходов и реструктуризацию федеральных агентств.