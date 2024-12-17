Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Ілон Маск прагнув отримати абсолютний контроль над OpenAI arrow

Ілон Маск прагнув отримати абсолютний контроль над OpenAI

17 грудня 2024 16:22
Володимир Мололкін - редактор
OpenAI викриває Ілона Маска — мільярдер прагнув абсолютного контролю над ChatGPT
Мільярдер Ілон Маск. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

В останні кілька місяців Ілон Маск подав чотири судові позови проти OpenAI. За його словами, колишні партнери "обманом" змусили його замінити некомерційну структуру на комерційну модель.

Про це пише elPeriodico.

Читайте також:

Що відбувається між OpenAI та Ілоном Маском

Юридична боротьба між Ілоном Маском та OpenAI, творцем ChatGPT, набирає обертів. Стартап-компанія в галузі штучного інтелекту у п'ятницю, 13 грудня, оприлюднила серію раніше прихованих електронних листів, які свідчать про те, що Маск намагався перетворити дослідницьку лабораторію на комерційну компанію для здобуття "абсолютного контролю".

Зараз OpenAI оприлюднила внутрішні електронні листи, які показують, що ще у 2017 році Маск підтримував комерціалізацію стартапу, який тепер засуджує. За даними компанії, Маск створив корпорацію публічної вигоди у вересні 2017 року і вимагав стати генеральним директором, отримати контрольний пакет акцій і забезпечити собі "абсолютний" та "односторонній" контроль над компанією.

Рада директорів OpenAI на чолі із Семом Альтманом, генеральним директором лабораторії дослідження штучного інтелекту, відхилила умови Маска. У січні 2018 року він спробував об'єднати OpenAI з Tesla, компанією електромобілів, якою він керує. Коли ці переговори провалилися, Маск у лютому залишив посаду співголови ради директорів OpenAI.

У березні 2019 року OpenAI змінила свою структуру, розділившись на дві частини: некомерційну та комерційну з обмеженим прибутком. У листопаді 2022 року компанія запустила ChatGPT, який викликав революцію на ринку й спровокував хвилю інвестицій у сферу штучного інтелекту, залучаючи до перегонів великі технологічні корпорації та країни.

Незадоволений цим успіхом, у березні 2023 року Маск підписав відкритий лист із закликом призупинити розробку нових інструментів ШІ на шість місяців, посилаючись на "серйозні ризики для людства". Однак уже через чотири місяці він оголосив про створення власної компанії у сфері ШІ — xAI. У травні 2024 року вона залучила 6 млрд доларів, щоб конкурувати з ChatGPT.

Зокрема, комерційний курс OpenAI викликав внутрішні проблеми. У вересні цього року тодішня директорка Міра Мураті разом із двома іншими керівниками залишила компанію, оскільки почалася реструктуризація, спрямована на пріоритизацію фінансових вигод для залучення інвесторів. Така зміна стала напряму вигідною Сему Альтману, який посилює свою владу та може отримати 7% акцій компанії. Їхня вартість оцінюється у 10,5 млрд доларів.

Нагадаємо, SpaceX, компанія Ілона Маска, звернулася до місцевої влади округу Камерон у штаті Техас із проханням провести вибори для реєстрації нового міста. Ще у 2021 році мільярдер згадував про те, що хоче заснувати Starbase.

Також ми писали, що Grok-2, чатбот Ілона Маска, став доступним для всіх користувачів X безплатно. Порівняно з ChatGPT він має доступ до всієї бази постів соціальної мережі в реальному часі та дає відповіді на запити швидше.

суд Ілон Маск SpaceX ChatGPT OpenAI Сем Альтман

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла в морози

20:14 Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни

20:06 Суркіс став дідом, а захисник "Динамо" батьком — що відомо

21:21 Британія виділяє Україні 42 млн євро — на що підуть кошти

21:20 Стало відомо, чи дискваліфікують Україну через Мудрика

21:13 Ухилянт відмовлявся йти на фронт — як його покарав суд

21:03 Укренерго оновило графіки відключень на завтра — що змінилось

20:26 Зеленський у Брюсселі говоритиме про термінове посилення України

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

20:24 Синоптики назвали регіони, де завтра буде небезпечна погода

20:19 Невтішний сценарій — скільки годин може не бути світла в морози

20:14 Військовий заявив, що Україна не програє від ядерної війни

20:06 Суркіс став дідом, а захисник "Динамо" батьком — що відомо

20:00 Броню не підтягнуло в "Резерв+" — що робити

06:41 Українці масово скаржаться на махінації у медичній системі Helsi

06:40 Ціни на чормет змінилися — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:37 Ціни на ялинки в Одесі — наскільки подорожчав символ Нового року

06:15 Ці цифри обурять — порівняння мінімальних зарплат в Україні та ЄС

16 грудня 2024

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Text

21:02 Захмарна сума — депутатка про експертизу аварії на метро у Києві

Text

19:00 Головні корупційні скандали 2024 року — Київський час

Text

17:50 Сирський зробив важливу заяву стосовно війни — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 У КМВА зробили заяву щодо комендантської години у Києві на свята

Text

15:24 Нардеп пояснив, що дасть Україні перемир'я з РФ

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

13:49 Железняк розкрив, яку зарплату під час війни отримують нардепи

Text

13:15 Шольц зробив екстрену заяву щодо війни в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:26 Нардеп назвав причини, які заважають військовим повернутися з СЗЧ

Text

11:23 Нардеп пояснив проблему побиття військових командирами

Text

08:00 Трамп зробив заяву про закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

6 грудня 2024

10:16 Орендар зможе стати власником житла — що готують українцям