OpenAI викриває Ілона Маска — мільярдер прагнув абсолютного контролю над ChatGPT

Мільярдер Ілон Маск. Фото: скриншот/YouTube

В останні кілька місяців Ілон Маск подав чотири судові позови проти OpenAI. За його словами, колишні партнери "обманом" змусили його замінити некомерційну структуру на комерційну модель.

Про це пише elPeriodico.

Читайте також:

Що відбувається між OpenAI та Ілоном Маском

Юридична боротьба між Ілоном Маском та OpenAI, творцем ChatGPT, набирає обертів. Стартап-компанія в галузі штучного інтелекту у п'ятницю, 13 грудня, оприлюднила серію раніше прихованих електронних листів, які свідчать про те, що Маск намагався перетворити дослідницьку лабораторію на комерційну компанію для здобуття "абсолютного контролю".

Зараз OpenAI оприлюднила внутрішні електронні листи, які показують, що ще у 2017 році Маск підтримував комерціалізацію стартапу, який тепер засуджує. За даними компанії, Маск створив корпорацію публічної вигоди у вересні 2017 року і вимагав стати генеральним директором, отримати контрольний пакет акцій і забезпечити собі "абсолютний" та "односторонній" контроль над компанією.

Рада директорів OpenAI на чолі із Семом Альтманом, генеральним директором лабораторії дослідження штучного інтелекту, відхилила умови Маска. У січні 2018 року він спробував об'єднати OpenAI з Tesla, компанією електромобілів, якою він керує. Коли ці переговори провалилися, Маск у лютому залишив посаду співголови ради директорів OpenAI.

У березні 2019 року OpenAI змінила свою структуру, розділившись на дві частини: некомерційну та комерційну з обмеженим прибутком. У листопаді 2022 року компанія запустила ChatGPT, який викликав революцію на ринку й спровокував хвилю інвестицій у сферу штучного інтелекту, залучаючи до перегонів великі технологічні корпорації та країни.

Незадоволений цим успіхом, у березні 2023 року Маск підписав відкритий лист із закликом призупинити розробку нових інструментів ШІ на шість місяців, посилаючись на "серйозні ризики для людства". Однак уже через чотири місяці він оголосив про створення власної компанії у сфері ШІ — xAI. У травні 2024 року вона залучила 6 млрд доларів, щоб конкурувати з ChatGPT.

Зокрема, комерційний курс OpenAI викликав внутрішні проблеми. У вересні цього року тодішня директорка Міра Мураті разом із двома іншими керівниками залишила компанію, оскільки почалася реструктуризація, спрямована на пріоритизацію фінансових вигод для залучення інвесторів. Така зміна стала напряму вигідною Сему Альтману, який посилює свою владу та може отримати 7% акцій компанії. Їхня вартість оцінюється у 10,5 млрд доларів.

Нагадаємо, SpaceX, компанія Ілона Маска, звернулася до місцевої влади округу Камерон у штаті Техас із проханням провести вибори для реєстрації нового міста. Ще у 2021 році мільярдер згадував про те, що хоче заснувати Starbase.

Також ми писали, що Grok-2, чатбот Ілона Маска, став доступним для всіх користувачів X безплатно. Порівняно з ChatGPT він має доступ до всієї бази постів соціальної мережі в реальному часі та дає відповіді на запити швидше.