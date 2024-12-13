Ілон Маск хоче створити нове місто в Техасі для SpaceX — яку назву отримає

Ілон Маск. Фото: скриншот/YouTube

Повідомлення Ілона Маска за 2021 рік, коли він вперше згадував про створення власного міста під назвою Starbase, схоже, виявилося правдивим. У четвер, 12 грудня, компанія SpaceX звернулася до місцевої влади округу Камерон у штаті Техас із проханням провести вибори для реєстрації нового міста, де буде розміщено штаб-квартиру компанії.

Про це повідомив Ілон Маск у своєму пості на платформі X (Twitter).

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Ілон Маск оголосив, що замість того, щоб знаходитися в Каліфорнії, штаб-квартира SpaceX тепер буде розташована в місті Starbase в Техасі. Маск також додав зображення звернення компанії до судді округу Кемерон, у якому йдеться про прохання перетворити базу Starbase на нове місто в США.

Звернення компанії SpaceX до влади Техасу щодо створення міста Starbase. Фото: @elonmusk/x.com

Звернення компанії SpaceX до влади Техасу щодо створення міста Starbase. Фото: @elonmusk/x.com 1 / 2

Територія, де базуватиметься штаб-квартира SpaceX, знаходиться в Південному Техасі, на пляжі Бока-Чіка, поблизу кордону з Мексикою. Саме тут компанія будує ракети Starship.

За словами генерального менеджера Starbase Кетрін Людерс, створення міста необхідне для масштабних проєктів SpaceX.

"Для продовження розвитку необхідних робочих ресурсів ми потребуємо можливості розширювати Starbase як спільноту. Саме тому ми просимо округ Кемерон провести вибори для надання Starbase статусу міста у Ріо-Гранде-Веллі", — написала Кетрін Людерс у листі до судді округу.

Документ буде ретельно розглянуто, щоб переконатися, що він відповідає всім законодавчим вимогам, підтвердив суддя округу Камерон Едді Тревіньо. Після цього можуть розпочатися вибори.

Нагадаємо, Ілон Маск став першою людиною, чиї статки перевищили 400 млрд доларів. Після значного продажу акцій його приватної компанії SpaceX чистий капітал бізнесмена значно зріс на 50 млрд доларів до 439,2 млрд доларів.

Також ми писали, що чатбот Grok-2, створений Ілоном Маском, тепер доступний для всіх охочих безплатно на платформі X. У порівнянні з ChatGPT, він швидше відповідає на запити та має доступ до всієї бази постів соціальних мереж у режимі реального часу.