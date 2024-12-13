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Илон Маск планирует создать город будущего в США — детали

13 декабря 2024 13:02
Владимир Мололкин - редактор
Илон Маск хочет создать новый город в Техасе для SpaceX — какое название получит
Илон Маск. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Сообщение Илона Маска за 2021 год, когда он впервые упоминал о создании собственного города под названием Starbase, похоже, оказалось правдивым. В четверг, 12 декабря, компания SpaceX обратилась к местным властям округа Камерон в штате Техас с просьбой провести выборы для регистрации нового города, где будет размещена штаб-квартира компании.

Об этом сообщил Илон Маск в своем посту на платформе X (Twitter).

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Илон Маск объявил, что вместо того, чтобы находиться в Калифорнии, штаб-квартира SpaceX теперь будет расположена в городе Starbase в Техасе. Маск также добавил изображение обращения компании к судье округа Кэмерон, в котором говорится о просьбе превратить базу Starbase в новый город в США.

  • Обращение компании SpaceX к власти Техаса по созданию города Starbase
    Обращение компании SpaceX к власти Техаса по созданию города Starbase. Фото: @elonmusk/x.com
  • Обращение компании SpaceX к власти Техаса по созданию города Starbase
    Обращение компании SpaceX к власти Техаса по созданию города Starbase. Фото: @elonmusk/x.com
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Территория, где будет базироваться штаб-квартира SpaceX, находится в Южном Техасе, на пляже Бока-Чика, вблизи границы с Мексикой. Именно здесь компания строит ракеты Starship.

По словам генерального менеджера Starbase Кэтрин Людерс, создание города необходимо для масштабных проектов SpaceX.

"Для продолжения развития необходимых рабочих ресурсов мы нуждаемся в возможности расширять Starbase как сообщество. Именно поэтому мы просим округ Кэмерон провести выборы для предоставления Starbase статуса города в Рио-Гранде-Велли", написала Кэтрин Людерс в письме судье округа.

Документ будет тщательно рассмотрен, чтобы убедиться, что он отвечает всем законодательным требованиям, подтвердил судья округа Камерон Эдди Тревиньо. После этого могут начаться выборы.

Напомним, Илон Маск стал первым человеком, чье состояние превысило 400 млрд долларов. После значительных продаж акций его частной компании SpaceX чистый капитал бизнесмена значительно вырос на 50 млрд долларов до 439,2 млрд долларов.

Также мы писали, что чат-бот Grok-2, созданный Илоном Маском, теперь доступен для всех желающих бесплатно на платформе X. По сравнению с ChatGPT, он быстрее отвечает на запросы и имеет доступ ко всей базе постов социальных сетей в режиме реального времени.

США города Илон Маск Tesla SpaceX

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