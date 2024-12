Супутниковий Інтернет для всіх — вже зараз можна під'єднатися до Starlink зі смартфона

Ракета SpaceX Falcon 9. Фото: SpaceX

У середу, 4 грудня, о 22:05 за східним узбережжям США в Каліфорнії стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Вона вивела 20 супутників Starlink на низьку орбіту.

Про це повідомляє Space.

У цій партії було включено 13 супутників, які забезпечують прямий зв'язок між смартфонами на Землі. Першу групу таких апаратів повністю сформували саме ці супутники.

Ілон Маск заявив, що під час цього запуску було розгорнуто першу лінію супутників із прямим підключенням до стільникового телефону. Це дозволить немодифікованим смартфонам підключатися до світових мереж навіть там, де на Землі немає зв'язку. Пропускна здатність технології приблизно 10 Мбіт/с. Також він додав, що в найближчому майбутньому команда супутників буде значно продуктивнішою.

Пристрої Starlink були запущені на низькій навколоземній орбіті буквально через 61 хвилину, що означає, що все було зроблено належним чином. Через 8 хвилин після початку першого етапу Falcon 9 повернувся на Землю. Він прибув на плавучу платформу "Of Course I Still Love You", яка знаходиться в Тихому океані. Цього року SpaceX запустила понад 80 місій Starlink.

Наразі Starlink налічує понад 6000 пристроїв у космосі. Понад 300 з них підтримують прямий стільниковий зв'язок. За допомогою цієї групи можна буде надавати послуги стільникового зв’язку у віддалених регіонах світу, де традиційний стільниковий зв’язок недоступний. Оператор T-Mobile почне надавати послуги супутникового стільникового зв’язку у 2025 році, і згодом інші компанії також під'єднаються.

Нагадаємо, Компанія SpaceX Starlink оголосила про запуск послуг прямого доступу до стільникового зв’язку за допомогою супутникових інтернет-мереж. Вона працює над технологією, яка усуне мертві зоні.

Також ми писали, що Ілон Маск і його компанія SpaceX запустили величезну ракету Starship з Техасу, розширивши можливості корабля для космічних польотів. Однак спроба повернути ракету-носій на землю не вдалася.