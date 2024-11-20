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SpaceX вшосте провела тестовий запуск Starship — чи успішно

20 листопада 2024 10:15
Володимир Мололкін - редактор
SpaceX запустила Starship — за запуском спостерігав Дональд Трамп разом з Ілоном Маском
Ракетна система Starship. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Ілон Маск і його компанія SpaceX запустили гігантську ракету Starship з Техасу, розширивши можливості корабля для космічних польотів, але спроба повернути ракету-носій на землю не вдалася. З ракетного комплексу компанії спостерігав за запуском обраний президент США Дональд Трамп.

Про це розповідає Reuters.

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Що відомо про запуск Starship

У Бока-Чіка, штат Техас, з розлогого майданчика для розробки ракет SpaceX стартувала ракета-носій висотою 400 футів (122 метри), призначена для висадки астронавтів на Місяць і перевезення екіпажів на Марс. Запуск відбувся о 23:30 за київським часом.

Перший ступінь ракети під назвою Super Heavy, висотою 233 фути (71 метр), відокремився від другого ступеня ракети Starship на висоті приблизно 40 миль (62 км), що призвело до запуску корабля в космос. Замість того, щоб повернутися на сушу, Super Heavy несподівано впав у Мексиканську затоку. Там він мав впасти в великі механічні руки, прикріплені до вежі, з якої він був запущений. Перенаправлення на воду в останню хвилину вказувало на те, що щось пішло не так.

Після падіння надважка ракета-носій перетворилася на величезну вогняну кулю на горизонті Перської затоки. Це можна було побачити на прямій трансляції, яку вів космічний блогер Everyday Astronaut.

Минулого місяця Starship вперше представила новий спосіб приземлення, досягнувши важливої переваги у своєму багаторазовому дизайні. Перед запуском Маск повідомляв у соціальних мережах, що вівторкова посадка мала бути швидшою та жорсткішою.

Решта місії була успішною. Приблизно через годину після запуску корабель облетів Землю в космосі й вдень приземлився в Індійському океані. Він перезапустив один зі своїх бортових двигунів у космосі. Це було першим випробуванням маневровості в космосі, яке SpaceX намагалася провести в минулих польотах, але не змогла.

Білл Нельсон, керівник NASA, який, як очікується, залишить свою посаду після вступу Трампа на посаду президента в січні, привітав SpaceX у своєму пості на X і заявив, що перезапуск космічного двигуна Starship означає значний прогрес на шляху до орбітальних польотів.

Нагадаємо, японські дослідники створили перший у світі дерев'яний супутник. Запуск відбувся як частина експерименту з використанням деревини для дослідження Марса та Місяця.

Також ми писали, що NASA запустила космічний корабель Europa Clipper за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. У 2030 році космічний апарат повинен пройти приблизно 3,2 млрд кілометрів і розпочати дослідження супутника Юпітера Європи.

Ілон Маск космос Дональд Трамп Starship SpaceX

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