Starlink від SpaceX — компанія почала продавати рюкзак для перенесення антени

Рюкзак Starlink. Фото: Starlink

Якщо у вас виникає необхідність переносити Starlink з собою з одного місця в інше, то SpaceX зараз продає рюкзак для цього. Компанія оновила магазин новим обладнанням, яке призначається для перенесення Starlink V4, моделі, яка почала випускатися приблизно рік тому.

Про це повідомляє PCMag.

Читайте також:

Для чого потрібен рюкзак

"Стандартний рюкзак розроблений таким чином, щоб вмістити всі компоненти, необхідні для використання вашого стандартного комплекту Starlink у дорозі, включаючи маршрутизатор Gen 3, джерело живлення, 5-метровий стандартний кабель Starlink і ноутбук до 16 дюймів", — йдеться в описі товару на сайті Starlink.

Рюкзак має вигляд досить тонкого і гладкого порівняно з першим офіційним дорожнім кейсом Starlink від SpaceX, який був громіздким, але достатньо містким, щоб вмістити тарілку Starlink другого покоління. Новий рюкзак досить тонкий, що має сенс, оскільки тарілка V4 має товщину лише 3,8 см і легко поміщається поруч з ноутбуком.

Згідно з заявою SpaceX, міцна зовнішня оболонка рюкзака захистить вашу техніку Starlink від стихійних лих.

Передплатникам Starlink, ймовірно, сподобається рюкзак завдяки плану роумінгу, який дозволяє користуватися послугою супутникового Інтернету в дорозі, а не за однією адресою проживання. Він ідеально підходить для тих, хто хоче використовувати Starlink під час відпустки або подорожі.

Проте, ціна в 199 доларів може збентежити деяких клієнтів. Попри це, дорожній контейнер для старої тарілки Starlink трохи дорожчий, ніж рюкзак. Його початкова ціна становила 250 доларів, але SpaceX згодом знизила її до 175 доларів.

Нагадаємо, компанія SpaceX здійснила перший успішний вихід у відкритий космос непрофесійних астронавтів. Люди, які брали участь у космічній подорожі, не віддалялися від шаттла і провели деякі тести скафандра.

Також ми писали, що у неділю, 13 жовтня, американська компанія SpaceX здійснила запуск космічного корабля Starship зі штату Техас. Цього разу посадка прискорювача була успішна.