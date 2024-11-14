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SpaceX выпустила рюкзак для Starlink — какая цена

14 ноября 2024 13:15
Владимир Мололкин - редактор
Starlink от SpaceX — компания начала продавать рюкзак для переноски антенны
Рюкзак Starlink. Фото: Starlink
Владимир Мололкин - редактор

Если у вас возникает необходимость переносить Starlink с собой из одного места в другое, то SpaceX сейчас продает рюкзак для этого. Компания обновила магазин новым оборудованием, предназначенным для переноса Starlink V4, модели, которая начала выпускаться примерно год назад.

Об этом сообщает PCMag.

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"Стандартный рюкзак разработан таким образом, чтобы вместить все компоненты, необходимые для использования вашего стандартного комплекта Starlink в пути, включая маршрутизатор Gen 3, источник питания, 5-метровый стандартный кабель Starlink и ноутбук до 16 дюймов", — говорится в описании товара на сайте Starlink.

Рюкзак выглядит довольно тонким и гладким по сравнению с первым официальным дорожным кейсом Starlink от SpaceX, который был громоздким, но достаточно вместительным, чтобы вместить тарелку Starlink второго поколения. Новый рюкзак достаточно тонкий, что имеет смысл, поскольку тарелка V4 имеет толщину всего 3,8 см и легко помещается рядом с ноутбуком.

Согласно заявлению SpaceX, крепкая внешняя оболочка рюкзака защитит вашу технику Starlink от стихийных бедствий.

Подписчикам Starlink, вероятно, понравится рюкзак благодаря плану роуминга, позволяющему пользоваться услугой спутникового Интернета в пути, а не по одному адресу проживания. Он идеально подходит для тех, кто хочет использовать Starlink во время отпуска или поездки.

Тем не менее, цена в 199 долларов может смутить некоторых клиентов. Несмотря на это, дорожный контейнер для старой тарелки Starlink немного дороже рюкзака. Его начальная цена составляла 250 долларов, но SpaceX со временем снизила ее до 175 долларов.

Напомним, компания SpaceX осуществила первый успешный выход в открытый космос непрофессиональных астронавтов. Люди, участвовавшие в космическом путешествии, не удалялись от шаттла и провели некоторые тесты скафандра.

Также мы писали, что в воскресенье, 13 октября, американская компания SpaceX совершила запуск космического корабля Starship из штата Техас. В этот раз посадка ускорителя была успешна.

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