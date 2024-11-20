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SpaceX в шестой раз провела тестовый запуск Starship — успешно ли

20 ноября 2024 10:15
Владимир Мололкин - редактор
SpaceX запустила Starship — за запуском наблюдал Дональд Трамп вместе с Илоном Маском
Ракетная система Starship. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Илон Маск и его компания SpaceX запустили гигантскую ракету Starship из Техаса, расширив возможности корабля для космических полетов, но попытка вернуть ракету-носитель на землю не удалась. Из ракетного комплекса компании наблюдал за запуском избранный президент США Дональд Трамп.

Об этом рассказывает Reuters.

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Что известно о запуске Starship

В Бока-Чика, штат Техас, с раскидистой площадки для разработки ракет SpaceX стартовал ракета-носитель высотой 400 футов (122 метра), предназначенный для высадки астронавтов на Луну и перевозки экипажей на Марс. Запуск прошел в 23:30 по киевскому времени.

Первая ступень ракеты под названием Super Heavy, высотой 233 фута (71 метр), отделилась от второй ступени ракеты Starship на высоте примерно 40 миль (62 км), что привело к запуску корабля в космос. Вместо того чтобы вернуться на сушу, Super Heavy неожиданно упал в Мексиканский залив. Там он должен был упасть в большие механические руки, прикрепленные к башне, из которой он был запущен. Перенаправление на воду в последнюю минуту указывало на то, что что-то пошло не так.

После падения сверхтяжелый ракета-носитель превратился в огромный огненный шар на горизонте Персидского залива. Это можно было увидеть на прямой трансляции, которую вел космический блоггер Everyday Astronaut.

В прошлом месяце Starship впервые представила новый способ приземления, достигнув важного преимущества в своем многократном дизайне. Перед запуском Маск сообщал в социальных сетях, что вторничная посадка должна быть более быстрой и жесткой.

Остальная часть миссии была успешной. Приблизительно через час после запуска корабль облетел Землю в космосе и днем приземлился в Индийском океане. Он перезапустил один из своих бортовых двигателей в космосе. Это было первым испытанием маневренности в космосе, которое SpaceX пыталось провести в прошлых полётах, но не смогло.

Билл Нельсон, руководитель NASA, который, как ожидается, покинет свой пост после вступления Трампа на пост президента в январе, поздравил SpaceX в своем посту на X и заявил, что перезапуск космического двигателя Starship означает значительный прогресс на пути к орбитальным полетам.

Напомним, японские исследователи создали первый в мире деревянный спутник. Запуск прошел как часть эксперимента с использованием древесины для исследования Марса и Луны.

Также мы писали, что NASA запустило космический корабль Europa Clipper с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. В 2030 году космический аппарат должен пройти примерно 3,2 млрд километров и приступить к исследованию спутника Юпитера Европы.

Илон Маск космос Дональд Трамп Starship SpaceX

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