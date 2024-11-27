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Starlink запустить супутниковий Інтернет для всього світу

27 листопада 2024 10:48
Володимир Мололкін - редактор
Starlink запустить супутниковий Інтернет для смартфонів — хто зможе під'єднатися
Термінал Starlink. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Компанія SpaceX Starlink оголосила про запуск супутникових інтернет-послуг прямого доступу до стільникового зв’язку по всьому світу. Нова система спрямована на усунення мертвих зон у всьому світі, оскільки компанія співпрацює з іншими телекомунікаційними компаніями.

Про це повідомляє видання TUKO.

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У заяві, з якою ознайомилося видання, фірма заявила, що ця технологія подолає проблему підключення мобільних телефонів до супутників.

"Супутники Starlink з корисним навантаженням прямого зв’язку оснащені новим інноваційним спеціальним кремнієм, фазованими антенними решітками та розширеними алгоритмами програмного забезпечення, які долають ці виклики та надають стандартні послуги LTE для стільникових телефонів на землі", — заявив Starlink.

Які телефони зможуть під'єднатися до Starlink

У серпні компанія, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, заявила про свої наміри встановити Evolved Node B на своїх супутниках. З'єднання eNodeB функціонуватиме як вежа мобільного зв’язку в космосі, і його робота схожа на звичайне з'єднання в роумінгу. Компанія заявила, що модем працює з традиційними мобільними телефонами 4G-LTE.

Компанія боролася з наявними інтернет-провайдерами, особливо через знижки та нещодавно оренди. Завданням удосконаленого модемного зв’язку Evolved Node B (eNodeB) є збільшення частки компанії на ринку Інтернету.

Станом на вересень 2024 року у Starlink було 4 млн передплатників у понад 100 країнах.

Нагадаємо, SpaceX зараз продає рюкзак для перенесення Starlink. Компанія оновила магазин новим обладнанням для перенесення Starlink V4, моделі, яка була випущена приблизно рік тому.

Також ми писали, що нову партію інтернет-супутників Starlink запустила ракета-носій Falcon 9. Запуск відбувся у Флориді, де запустили 23 супутники.

Ілон Маск SpaceX інтернет зв'язок Starlink мобільний інтернет

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