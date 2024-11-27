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Starlink запустит спутниковый Интернет для всего мира

27 ноября 2024 10:48
Владимир Мололкин - редактор
Starlink запустит спутниковый Интернет для смартфонов — кто сможет подключиться
Терминал Starlink. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Компания SpaceX Starlink объявила о запуске спутниковых интернет-услуг прямого доступа к сотовой связи по всему миру. Новая система направлена на устранение мертвых зон по всему миру, поскольку компания сотрудничает с другими телекоммуникационными компаниями.

Об этом сообщает издание TUKO.

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В заявлении, с которым ознакомилось издание, фирма заявила, что эта технология справится с проблемой подключения мобильных телефонов к спутникам.

"Спутники Starlink с полезной нагрузкой прямой связи оснащены новым инновационным специальным кремнием, фазированными антенными решетками и расширенными алгоритмами программного обеспечения, которые преодолевают эти вызовы и предоставляют стандартные услуги LTE для сотовых телефонов на земле", — заявил Starlink.

Какие телефоны смогут подключиться к Starlink

В августе компания, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, заявила о своих намерениях установить Evolved Node B на своих спутниках. Соединение eNodeB будет функционировать как башня мобильной связи в космосе, и его работа похожа на обычное соединение в роуминге. Компания заявила, что модем работает с традиционными мобильными телефонами 4G-LTE.

Компания боролась с имеющимися интернет-провайдерами, особенно из-за скидок и недавно аренды. Задачей усовершенствованной модемной связи Evolved Node B (eNodeB) является увеличение доли компании на рынке Интернета.

По состоянию на сентябрь 2024 года у Starlink было 4 млн подписчиков более чем в 100 странах.

Напомним, SpaceX сейчас продает рюкзак для переноски Starlink. Компания обновила магазин новым оборудованием для переноски Starlink V4, модели, выпущенной примерно год назад.

Также мы писали, что новая партия интернет-спутников Starlink запустил ракета-носитель Falcon 9. Запуск состоялся во Флориде, где запустили 23 спутника.

Илон Маск SpaceX интернет связь Starlink мобильный интернет

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