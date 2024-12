Спутниковый Интернет для всех — уже сейчас можно подключиться к Starlink со смартфона

Ракета SpaceX Falcon 9. Фото: SpaceX

В среду, 4 декабря, в 22:05 по восточному побережью США в Калифорнии стартовала ракета SpaceX Falcon 9. Она вывела 20 спутников Starlink на низкую орбиту.

Об этом сообщает Space.

В этой партии было включено 13 спутников, обеспечивающих прямую связь между смартфонами на Земле. Первую группу таких аппаратов полностью сформировали именно эти спутники.

Илон Маск заявил, что во время этого запуска была развернута первая линия спутников с прямым подключением к сотовому телефону. Это позволит не модифицированным смартфонам подключаться к мировым сетям даже там, где на Земле нет связи. Пропускная способность технологии составляет примерно 10 Мбит/с. Также он добавил, что в ближайшем будущем команда спутников будет гораздо производительнее.

Устройства Starlink были запущены на низкой околоземной орбите через 61 минуту, что означает, что все было сделано должным образом. Через 8 минут после начала первого этапа Falcon 9 вернулся на Землю. Он прибыл на плавучую платформу "Of Course I Still Love You", которая находится в Тихом океане. В этом году SpaceX запустила более 80 миссий Starlink.

В настоящее время Starlink насчитывает более 6000 устройств в космосе. Более 300 из них поддерживают прямую сотовую связь. С помощью этой группы можно будет предоставлять услуги сотовой связи в отдаленных регионах мира, где традиционная сотовая связь недоступна. Оператор T-Mobile начнет предоставлять услуги спутниковой сотовой связи в 2025 году и впоследствии другие компании также подсоединятся.

Напомним, Компания SpaceX Starlink объявила о запуске услуг прямого доступа к сотовой связи посредством спутниковых интернет-сетей. Она работает над технологией, которая устранит мертвые зоны.

Также мы писали, что Илон Маск и его компания SpaceX запустили огромную ракету Starship из Техаса, расширив возможности корабля для космических полетов. Однако попытка вернуть ракету-носитель на землю не удалась.