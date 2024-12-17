OpenAI разоблачает Илона Маска — миллиардер стремился к абсолютному контролю над ChatGPT

Илон Маск стремился получить абсолютный контроль над OpenAI
В последние несколько месяцев Илон Маск подал четыре судебных тяжбы против OpenAI. По его словам, бывшие партнеры "обманом" заставили его заменить некоммерческую структуру коммерческой моделью.
Об этом пишет elPeriodico.
Что происходит между OpenAI и Илоном Маском
Юридическая борьба между Илоном Маском и OpenAI, создателем ChatGPT, набирает обороты. Стартап-компания в области искусственного интеллекта в пятницу, 13 декабря, обнародовала серию ранее скрытых электронных писем, свидетельствующих, что Маск пытался превратить исследовательскую лабораторию в коммерческую компанию для получения "абсолютного контроля".
Сейчас OpenAI обнародовала внутренние электронные письма, показывающие, что еще в 2017 году Маск поддерживал коммерциализацию стартапа, который теперь осуждает. По данным компании, Маск создал корпорацию публичной выгоды в сентябре 2017 года и потребовал стать генеральным директором, получить контрольный пакет акций и обеспечить "абсолютный" и "односторонний" контроль над компанией.
Совет директоров OpenAI во главе с Сэмом Альтманом, генеральным директором лаборатории исследования искусственного интеллекта, отклонил условия Маска. В январе 2018 года он попытался объединить OpenAI с Tesla, компанией электромобилей, которой он управляет. Когда эти переговоры провалились, Маск в феврале покинул пост сопредседателя совета директоров OpenAI.
В марте 2019 года OpenAI изменила свою структуру, разделившись на две части: некоммерческую и коммерческую с ограниченной прибылью. В ноябре 2022 года компания запустила ChatGPT, который вызвал революцию на рынке и спровоцировал волну инвестиций в сферу искусственного интеллекта, привлекая к гонкам крупные технологические корпорации и страны.
Недовольный этим успехом, в марте 2023 года Маск подписал открытое письмо с призывом приостановить разработку новых инструментов ИИ на шесть месяцев, ссылаясь на "серьезные риски для человечества". Однако уже четыре месяца спустя он объявил о создании собственной компании в сфере ИИ — xAI. В мае 2024 года она привлекла 6 млрд долларов, чтобы конкурировать с ChatGPT.
В частности, коммерческий курс OpenAI вызвал внутренние проблемы. В сентябре этого года тогдашний директор Мира Мурати вместе с двумя другими руководителями покинула компанию, поскольку началась реструктуризация, направленная на приоритизацию финансовых выгод для привлечения инвесторов. Такое изменение стало выгодным Сему Альтману, который усиливает свою власть и может получить 7% акций компании. Их стоимость оценивается в 10,5 млрд долларов.
Напомним, SpaceX, компания Илона Маска, обратилась к местным властям округа Камерон в штате Техас с просьбой провести выборы для регистрации нового города. Еще в 2021 году миллиардер упоминал, что хочет основать Starbase.
Также мы писали, что Grok-2, чат-бот Илона Маска, стал доступным для всех пользователей X бесплатно. По сравнению с ChatGPT, он имеет доступ ко всей базе постов социальной сети в реальном времени и дает ответы на запросы быстрее.
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