OpenAI разоблачает Илона Маска — миллиардер стремился к абсолютному контролю над ChatGPT

Миллиардер Илон Маск. Фото: скриншот/YouTube

В последние несколько месяцев Илон Маск подал четыре судебных тяжбы против OpenAI. По его словам, бывшие партнеры "обманом" заставили его заменить некоммерческую структуру коммерческой моделью.

Об этом пишет elPeriodico.

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Что происходит между OpenAI и Илоном Маском

Юридическая борьба между Илоном Маском и OpenAI, создателем ChatGPT, набирает обороты. Стартап-компания в области искусственного интеллекта в пятницу, 13 декабря, обнародовала серию ранее скрытых электронных писем, свидетельствующих, что Маск пытался превратить исследовательскую лабораторию в коммерческую компанию для получения "абсолютного контроля".

Сейчас OpenAI обнародовала внутренние электронные письма, показывающие, что еще в 2017 году Маск поддерживал коммерциализацию стартапа, который теперь осуждает. По данным компании, Маск создал корпорацию публичной выгоды в сентябре 2017 года и потребовал стать генеральным директором, получить контрольный пакет акций и обеспечить "абсолютный" и "односторонний" контроль над компанией.

Совет директоров OpenAI во главе с Сэмом Альтманом, генеральным директором лаборатории исследования искусственного интеллекта, отклонил условия Маска. В январе 2018 года он попытался объединить OpenAI с Tesla, компанией электромобилей, которой он управляет. Когда эти переговоры провалились, Маск в феврале покинул пост сопредседателя совета директоров OpenAI.

В марте 2019 года OpenAI изменила свою структуру, разделившись на две части: некоммерческую и коммерческую с ограниченной прибылью. В ноябре 2022 года компания запустила ChatGPT, который вызвал революцию на рынке и спровоцировал волну инвестиций в сферу искусственного интеллекта, привлекая к гонкам крупные технологические корпорации и страны.

Недовольный этим успехом, в марте 2023 года Маск подписал открытое письмо с призывом приостановить разработку новых инструментов ИИ на шесть месяцев, ссылаясь на "серьезные риски для человечества". Однако уже четыре месяца спустя он объявил о создании собственной компании в сфере ИИ — xAI. В мае 2024 года она привлекла 6 млрд долларов, чтобы конкурировать с ChatGPT.

В частности, коммерческий курс OpenAI вызвал внутренние проблемы. В сентябре этого года тогдашний директор Мира Мурати вместе с двумя другими руководителями покинула компанию, поскольку началась реструктуризация, направленная на приоритизацию финансовых выгод для привлечения инвесторов. Такое изменение стало выгодным Сему Альтману, который усиливает свою власть и может получить 7% акций компании. Их стоимость оценивается в 10,5 млрд долларов.

Напомним, SpaceX, компания Илона Маска, обратилась к местным властям округа Камерон в штате Техас с просьбой провести выборы для регистрации нового города. Еще в 2021 году миллиардер упоминал, что хочет основать Starbase.

Также мы писали, что Grok-2, чат-бот Илона Маска, стал доступным для всех пользователей X бесплатно. По сравнению с ChatGPT, он имеет доступ ко всей базе постов социальной сети в реальном времени и дает ответы на запросы быстрее.