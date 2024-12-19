Город Starbase Илона Маска — искусственный интеллект показал, как может выглядеть

ИИ показал, как может выглядеть Starbase Илона Маска — фото
Миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск, давно известен всему миру своими амбициозными проектами. Одним из его последних замыслов является создание города будущего — Starbase. Компания SpaceX уже обратилась к властям округа Камерон в Техасе с просьбой провести выборы для предоставления этому населенному пункту официального статуса города.
Сайт Новини.LIVE попросил искусственный интеллект сгенерировать изображение того, каким он видит город Starbase.
Как выглядит город Илона Маска по мнению ИИ
Скорее всего, Starbase будет сочетать высокие технологии и естественную гармонию.
Архитектура города представляет собой аэродинамические постройки с металлическими фасадами и зелеными уголками на каждой крыше. Они выглядят довольно футуристически, а своей формой напоминают космические корабли, намекая на главную миссию SpaceX — освоение космоса.
Весь город усеян солнечными панелями, генерирующими энергию для городских нужд. На фоне можно увидеть запуск космического корабля, который намекает на то, что в этом городе будет размещаться штаб-квартира SpaceX.
Учитывая, что Илон Маск является основателем компании Tesla, транспорт в городе может быть представлен исключительно электромобилями и современными системами. Одной из них может стать Hyperloop, идею которого миллиардер озвучивал еще много лет назад.
Вероятно, сначала жителями города будут преимущественно ученые и инженеры со своими семьями.
На другом изображении можно подробно рассмотреть город изнутри. Первое, на что обращается внимание, это пусковая площадка с кораблем прямо в центре города. Также особое внимание уделено тому, что город обещает оставаться экологически чистым, поскольку зелень можно встретить вдоль каждой дороги и на каждом здании. Но это может быть связано и с тем, что город будет находиться у пустыни.
В небе можно наблюдать дроны, которые, вероятно, могли бы производить доставку продуктов или запчастей на заводы SpaceX.
Состояние Илона Маска достигло почти 500 млрд долларов
Недавно Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 400 млрд долларов. Сейчас оно стремительно приближается к отметке в 500 млрд долларов.
Такой прирост был вызван инсайдерской продажей акций его частной компании SpaceX. В результате этого состояние Маска увеличилось примерно на 50 млрд долларов почти мгновенно.
Напомним, компания OpenAI обнародовала письма, в которых говорится, что Илон Маск стремился получить абсолютный контроль над ней в 2017 году. Еще именно он стремился превратить стартап в коммерческую компанию.
Также мы писали, что адвокаты Илона Маска обвиняют OpenAI и Microsoft в антиконкурентных действиях, а также пытаются остановить превращение второй в коммерческую компанию. В начале этого года миллиардер уже подавал иск на OpenAI за нарушение его обещания создавать искусственный интеллект во благо человечества.
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