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ИИ показал, как может выглядеть Starbase Илона Маска — фото

19 декабря 2024 20:10
Владимир Мололкин - редактор
Город Starbase Илона Маска — искусственный интеллект показал, как может выглядеть
Запуск ракеты. Фото: SpaceX
Владимир Мололкин - редактор

Миллиардер и основатель компаний Tesla и SpaceX, Илон Маск, давно известен всему миру своими амбициозными проектами. Одним из его последних замыслов является создание города будущего — Starbase. Компания SpaceX уже обратилась к властям округа Камерон в Техасе с просьбой провести выборы для предоставления этому населенному пункту официального статуса города.

Сайт Новини.LIVE попросил искусственный интеллект сгенерировать изображение того, каким он видит город Starbase.

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Скорее всего, Starbase будет сочетать высокие технологии и естественную гармонию.

Город Starbase по мнению искусственного интеллекта
Город Starbase по мнению искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

Архитектура города представляет собой аэродинамические постройки с металлическими фасадами и зелеными уголками на каждой крыше. Они выглядят довольно футуристически, а своей формой напоминают космические корабли, намекая на главную миссию SpaceX — освоение космоса.

Весь город усеян солнечными панелями, генерирующими энергию для городских нужд. На фоне можно увидеть запуск космического корабля, который намекает на то, что в этом городе будет размещаться штаб-квартира SpaceX.

Учитывая, что Илон Маск является основателем компании Tesla, транспорт в городе может быть представлен исключительно электромобилями и современными системами. Одной из них может стать Hyperloop, идею которого миллиардер озвучивал еще много лет назад.

Вероятно, сначала жителями города будут преимущественно ученые и инженеры со своими семьями.

Город Starbase по мнению искусственного интеллекта
Город Starbase по мнению искусственного интеллекта. Фото: Новини.LIVE/DALL-E

На другом изображении можно подробно рассмотреть город изнутри. Первое, на что обращается внимание, это пусковая площадка с кораблем прямо в центре города. Также особое внимание уделено тому, что город обещает оставаться экологически чистым, поскольку зелень можно встретить вдоль каждой дороги и на каждом здании. Но это может быть связано и с тем, что город будет находиться у пустыни.

В небе можно наблюдать дроны, которые, вероятно, могли бы производить доставку продуктов или запчастей на заводы SpaceX.

Состояние Илона Маска достигло почти 500 млрд долларов

Недавно Илон Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 400 млрд долларов. Сейчас оно стремительно приближается к отметке в 500 млрд долларов.

Илона Маска стремится к 500 млрд долларов.
Состояние Илона Маска приближается к 500 млрд долларов. Фото: скриншот

Такой прирост был вызван инсайдерской продажей акций его частной компании SpaceX. В результате этого состояние Маска увеличилось примерно на 50 млрд долларов почти мгновенно.

Напомним, компания OpenAI обнародовала письма, в которых говорится, что Илон Маск стремился получить абсолютный контроль над ней в 2017 году. Еще именно он стремился превратить стартап в коммерческую компанию.

Также мы писали, что адвокаты Илона Маска обвиняют OpenAI и Microsoft в антиконкурентных действиях, а также пытаются остановить превращение второй в коммерческую компанию. В начале этого года миллиардер уже подавал иск на OpenAI за нарушение его обещания создавать искусственный интеллект во благо человечества.

Илон Маск Starship SpaceX фото нейросеть ChatGPT

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