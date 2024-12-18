SpaceX 18 грудня запустила у космос два супутники зв’язку

Запуск супутників зв'язку у космос. Фото: SpaceX

Американська компанія SpaceX у середу, 18 грудня, запустила у космос два супутники зв’язку. Кожен супутник збудований компанією Boeing і важить приблизно 1 700 кілограмів.

Про це повідомили у пресслужбі SpaceX.

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Запуск супутників зв'язку у космос

У компанії розповіли, що компанія запустила два комунікаційні супутники O3b mPOWER 7 та 8 для люксембурзької компанії SES. Їх запустили на ракеті-носії Falcon 9 о 00:26 за київським часом з космодрому у штаті Флорида.

Запуск супутників зв'язку у космос. Фото: SpaceX

Запуск супутників зв'язку у космос. Фото: SpaceX

Зазначається, що ці супутники були запущені у бік середньої навколоземної орбіти (MEO), вона знаходиться за близько 8 000 км над Землею.

"Перший ступінь ракети приземлився на безпілотному судні "Just Read the Instructions" від SpaceX в Атлантичному океані вже через 8,5 хвилин після старту", — йдеться у повідомленні.

Також відомо, що перший супутник мав розгорнутися на запланованій орбіті через 113 хвилин після запуску, а другий ще за 7 хвилин після цього.

Запуск супутників зв'язку у космос. Фото: SpaceX

Запуск супутників зв'язку у космос. Фото: SpaceX

Що відомо про супутники

Як відомо, O3b mPOWER — це комунікаційне сузір’я у MEO. Ним керує компанія SES з Люксембургу. На цей час воно складається з шести супутників, які вийшли на орбіту у рамках трьох місій Falcon 9 в період з грудня 2022 року по листопад 2023 року.

Водночас мережа вже працює і продовжує збільшуватися. Її мета — 11 супутників. Усі місії будуть реалізовані за допомогою ракети-носія Falcon 9.

Нагадаємо, 24 листопада компанія SpaceX вивела на орбіту ще одну партію своїх інтернет-супутників Starlink. Загалом було запущено 20 апаратів.

Раніше Ілон Маск і SpaceX запустили гігантську ракету Starship з Техасу, розширивши можливості корабля для космічних польотів, але спроба повернути ракету-носій на землю не вдалася.