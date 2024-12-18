SpaceX 18 декабря запустила в космос два спутника связи

Запуск спутников в космос. Фото: SpaceX

Американская компания SpaceX в среду, 18 декабря, запустила в космос два спутника связи. Каждый спутник построен компанией Boeing и весит около 1 700 килограммов.

Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.

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Запуск спутников связи в космос

В компании рассказали, что компания запустила два коммуникационных спутника O3b mPOWER 7 и 8 для люксембургской компании SES. Их запустили на ракете-носители Falcon 9 в 00:26 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида.

Запуск спутников в космос. Фото: SpaceX

Запуск спутников в космос. Фото: SpaceX

Отмечается, что эти спутники были запущены в сторону средней околоземной орбиты (MEO), она находится около 8 000 км над Землей.

"Первая ступень ракеты приземлилась на беспилотном судне "Just Read the Instructions" от SpaceX в Атлантическом океане уже через 8,5 минут после старта", — говорится в сообщении.

Также известно, что первый спутник должен был развернуться на запланированной орбите через 113 минут после запуска, а второй еще через 7 минут после этого.

Запуск спутников в космос. Фото: SpaceX

Запуск спутников в космос. Фото: SpaceX

Что известно о спутниках

Как известно, O3b mPOWER — это коммуникационное созвездие в MEO. Им управляет компания SES из Люксембурга. В настоящее время оно состоит из шести спутников, вышедших на орбиту в рамках трех миссий Falcon 9 в период с декабря 2022 по ноябрь 2023 года.

В то же время, сеть уже работает и продолжает увеличиваться. Ее цель — 11 спутников. Все миссии будут реализованы с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Напомним, 24 ноября компания SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.

Ранее Илон Маск и SpaceX запустили гигантскую ракету Starship из Техаса, расширив возможности корабля для космических полетов, но попытка вернуть ракету-носитель на землю не удалась.