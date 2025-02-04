Китай у 2026 році відправить робота на темний бік Місяця — що він шукатиме

Ілюстративне зображення астронавтів на Місяці. Фото: Unsplash

Китай готується до нової місії в рамках своєї амбітної космічної програми — у 2026 році країна відправить на Місяць летючого робота-детектора, який шукатиме замерзлу воду. Його розгорнуть у районі південного полюса в межах місії "Чан'е-7", яка має наблизити Китай до висадки астронавтів на супутник Землі протягом наступних п'яти років.

Про це пише CNN Science.

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Знаходження води на Місяці не є новиною — раніше китайські вчені виявили її сліди в зразках ґрунту, доставлених місією "Чан'е-5". Також NASA та індійські апарати фіксували наявність води на поверхні супутника. Однак дослідники вважають, що лише поклади льоду, які можуть бути збережені в глибоких кратерах на зворотному боці Місяця, здатні забезпечити ресурси для майбутніх місій.

За словами Ву Вейженя, головного конструктора китайської програми дослідження Місяця, вчені припускають наявність води в глибоких печерах на південному полюсі. Він зазначив, що робот-детектор проведе на місці дослідження деяких із цих утворень.

Місія "Чан'е-7" стане однією з наймасштабніших за всю історію китайської космічної програми. Вона включатиме орбітальний апарат, посадковий модуль, місяцехід і летючого робота.

За даними китайських фахівців, робот зможе згинати ноги та здійснювати приземлення подібно до людського стрибка. Він виконуватиме щонайменше три стрибки з освітлених ділянок у затінені кратери, щоб провести аналіз і встановити точне розташування, кількість і розподіл льоду.

Дослідження показують, що льодові поклади на Місяці знаходяться у найтемніших і найхолодніших районах, де сонячне світло ніколи не проникає через нахил осі супутника. Температура в цих місцях може опускатися до -157°C.

За словами Тана Юхуа, заступника головного конструктора місії, ці екстремальні умови стануть серйозним випробуванням для роботизованого апарата.

Нагадаємо, нещодавно вчені помітили на поверхні Марса загадкову квадратну структуру. Фігура викликала значний інтерес серед дослідників та астрономів.

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