Китай в 2026 году отправит робота на темную сторону Луны — что он будет искать

Иллюстративное изображение астронавтов на Луне. Фото: Unsplash

Китай готовится к новой миссии в рамках своей амбициозной космической программы — в 2026 году страна отправит на Луну летающего робота-детектора, который будет искать замерзшую воду. Его развернут в районе южного полюса в рамках миссии "Чанъэ-7", которая должна приблизить Китай к высадке астронавтов на спутник Земли в течение следующих пяти лет.

Об этом пишет CNN Science.

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Нахождение воды на Луне не является новостью — ранее китайские ученые обнаружили ее следы в образцах грунта, доставленных миссией "Чанъэ-5". Также NASA и индийские аппараты фиксировали наличие воды на поверхности спутника. Однако исследователи считают, что лишь залежи льда, которые могут быть сохранены в глубоких кратерах на обратной стороне Луны, способны обеспечить ресурсы для будущих миссий.

По словам Ву Вэйженя, главного конструктора китайской программы исследования Луны, ученые предполагают наличие воды в глубоких пещерах на южном полюсе. Он отметил, что робот-детектор проведет на месте исследования некоторых из этих образований.

Миссия "Чанъэ-7" станет одной из самых масштабных за всю историю китайской космической программы. Она будет включать орбитальный аппарат, посадочный модуль, луноход и летающего робота.

По данным китайских специалистов, робот сможет сгибать ноги и совершать приземление подобно человеческому прыжку. Он будет выполнять не менее трех прыжков из освещенных участков в затененные кратеры, чтобы провести анализ и установить точное расположение, количество и распределение льда.

Исследования показывают, что ледовые залежи на Луне находятся в самых темных и холодных районах, где солнечный свет никогда не проникает из-за наклона оси спутника. Температура в этих местах может опускаться до -157°C.

По словам Тана Юхуа, заместителя главного конструктора миссии, эти экстремальные условия станут серьезным испытанием для роботизированного аппарата.

Напомним, недавно ученые заметили на поверхности Марса загадочную квадратную структуру. Фигура вызвала значительный интерес среди исследователей и астрономов.

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