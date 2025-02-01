На Марсі виявили квадратну структуру — що це таке

Поверхня Марса. Фото: Freepik

У мережі з’явилася фотографія незрозумілої квадратної структури на поверхні Марса. Її зробила камера Mars Global Surveyor (MOC) з борту орбітального апарату Mars Orbiter. Загадкова квадратна фігура на планеті викликала значний інтерес серед дослідників і любителів астрономії.

Фото з'явилися на Mars Image Explorer.

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Квадрат на Марсі. Фото: NASA

Дослідники звернули увагу на незвичайні квадратні фігури на поверхні Марса. Основна загадка цієї знахідки полягає в її симетричних формах, які не характерні для звичайних природних процесів. Прямі лінії, чіткі кути та загальна геометрична правильність об’єкта викликали низку теорій. Деякі науковці висунули різні теорії — від помилки візуалізації до залишків побудов розумної цивілізації.

Квадрат на поверхні планети. Фото: NASA

Деякі дослідники припускають, що ця форма може бути результатом природних процесів, зокрема розломів чи ерозійних змін поверхні. Інші ж бачать у ній аналогії з археологічними пам'ятками Землі – такими як єгипетські піраміди або лінії Наска в Перу, які мають точну геометрію та є предметом багатьох теорій про інопланетне походження.

Прихильники конспірологічних теорій вважають, що ця структура — можливий доказ існування марсіанської цивілізації в минулому. Вони припускають, що Марс колись мав розвинену екосистему, а його жителі могли залишити після себе такі будівлі.

NASA закликала ставитися до подібних припущень критично. Раніше на Марсі вже знаходили загадкові форми, які зрештою виявлялися результатом оптичних ілюзій або природних геологічних процесів. Один із найвідоміших прикладів — "Обличчя на Марсі", яке при детальнішому аналізі виявилося лише грою світла та тіні на поверхні планети.

Нагадаємо, стало відомо, що на Землю летить гігантський астероїд, який може вдарити по планеті у 2032 році на Різдво.

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