На Марсе обнаружили квадратную структуру — что это такое

Поверхность Марса. Фото: Freepik

В сети появилась фотография непонятной квадратной структуры на поверхности Марса. Ее сделала камера Mars Global Surveyor (MOC) с борта орбитального аппарата Mars Orbiter. Загадочная квадратная фигура на планете вызвала значительный интерес среди исследователей и любителей астрономии.

Фото появились на Mars Image Explorer.

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Квадрат на Марсе. Фото: NASA

Исследователи обратили внимание на необычные квадратные фигуры на поверхности Марса. Основная загадка этой находки заключается в ее симметричных формах, которые не характерны для обычных природных процессов. Прямые линии, четкие углы и общая геометрическая правильность объекта вызвали ряд теорий. Некоторые ученые выдвинули различные теории — от ошибки визуализации до остатков построений разумной цивилизации.

Квадрат на поверхности планеты. Фото: NASA

Некоторые исследователи предполагают, что эта форма может быть результатом природных процессов, в частности разломов или эрозионных изменений поверхности. Другие же видят в ней аналогии с археологическими памятниками Земли - такими как египетские пирамиды или линии Наска в Перу, которые имеют точную геометрию и являются предметом многих теорий об инопланетном происхождении.

Сторонники конспирологических теорий считают, что эта структура — возможное доказательство существования марсианской цивилизации в прошлом. Они предполагают, что Марс когда-то имел развитую экосистему, а его жители могли оставить после себя такие здания.

NASA призвала относиться к подобным предположениям критически. Ранее на Марсе уже находили загадочные формы, которые в итоге оказывались результатом оптических иллюзий или естественных геологических процессов. Один из самых известных примеров — "Лицо на Марсе", которое при более детальном анализе оказалось лишь игрой света и тени на поверхности планеты.

Напомним, стало известно, что на Землю летит гигантский астероид, который может ударить по планете в 2032 году на Рождество.

Также вскоре украинцы могут стать свидетелями редкого космического явления.