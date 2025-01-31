Скільки коштує політ в космос у 2025 році

Політ в космос. Фото: Pinterest

Ще кілька десятиліть тому космічні подорожі, які здавалися фантастикою, сьогодні поступово стають реальністю не лише для астронавтів, а й для заможних туристів. Завдяки приватним космічним компаніям SpaceX, Blue Origin та Virgin Galactic, польоти в космос стають доступнішими.

Про це пише видання РБК-України.

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Нині побувати у космічній невагомості мають можливість ті, хто мають в гаманці кілька мільйонів або навіть сотень тисяч доларів. Зокрема, cуборбітальний політ із Virgin Galactic або Blue Origin обійдеться приблизно в 250 000-450 000 доларів. Компанія Blue Origin також практикує такі польоти. Їх пасажиром став 90-річний Вільям Шатнер, який зіграв капітана Кірка у "Зоряному шляху".

Компанія Axiom Space за 55 мільйонів доларів пропонує тижневу орбітальну подорож на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Окрім того, SpaceX мільярдера Ілона Маска планує здійснювати комерційні польоти навколо Місяця, які обійдуться охочим в сотні мільйонів доларів.

Космічні костюми. Фото: Pinterest

Проте для доступу до польотів недостатньо лише грошей. У туристів має бути хороше здоров'я. Космічний політ сильно навантажує наш організм може негативно вплинути на тих, хто не звик до екстремальних умов.

Під час подорожі в людини може виникати космічна хвороба, яка схожа за симптомами на морську. Туристи можуть відчувати сильну нудоту, головний біль та дезорієнтацію під час польоту. У космічному просторі також набагато вищий рівень радіації, який може спровокувати утворення пухлин та важких хвороб.

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