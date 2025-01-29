Як безкоштовно відвідувати музеї в Європі — поради мандрівникам

Туристка. Фото: Freepik

Не секрет, що огляд визначних пам'яток коштує дорого. Проте десятки музеїв по всій Європі щомісяця в певні дні відкривають свої двері без додаткової плати.

Про це пише Daily Mail.

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Італія

У першу неділю кожного місяця вхід до Колізею, Римського форуму та Палатинського пагорба, де імператор Август побудував палац, є безкоштовним. Звичайна вартість — 16 євро (приблизно 700 грн).

Колізей. Фото: Shutterstock

Іспанія

В першу неділю місяця також можна безкоштовно відвідати особняк Палау Гуель у Барселоні та музей Пікассо в Мадриді й також в загальному зекономити до 20 євро (більше 870 гривень).

Загальний вхід до Саграда Фамілія, височезного недобудованого готичного собору Антоніо Гауді в Барселоні, зазвичай коштує 26 євро (більше 1100 гривень). Однак щосуботи о 20:00 і щонеділі о 9:00 Архиєпархія Барселони проводить міжнародну месу, яку можна відвідати безкоштовно. Відвідувачам не потрібні квитки, але кількість місць обмежена. Вхід до базиліки здійснюється через фасад Різдва Христового.

Саграда Фамілія. Фото: Shutterstock

Німеччина

У Відні всі 17 музеїв також безкоштовні у першу неділю місяця, що також суттєво зекономить вам бюджет у подорожі.

Данія

Копенгагенська художня галерея Glyptoteket, де зберігаються скульптури світового класу, роботи Родена і Дега та картини Поля Гогена і Ренуара, безкоштовна в останню середу місяця.

Галерея Glyptoteket. Фото: copenhagencard.com

Щороку в Міжнародний день музеїв багато пам'яток відчиняють свої двері абсолютно безкоштовно.

Нагадаємо, королева поп-музики Мадонна відвідала музей родинного дому художниці Фріди Кало. А також в американському філіалі музею Мадам Тюссо створили копію співачки Дуа Ліпи.