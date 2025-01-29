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Українці можуть безкоштовно відвідати музеї Європи — лайфхак

29 січня 2025 17:30
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Як безкоштовно відвідувати музеї в Європі — поради мандрівникам
Туристка. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Не секрет, що огляд визначних пам'яток коштує дорого. Проте десятки музеїв по всій Європі щомісяця в певні дні відкривають свої двері без додаткової плати.

Про це пише Daily Mail.

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Італія 

У першу неділю кожного місяця вхід до Колізею, Римського форуму та Палатинського пагорба, де імператор Август побудував палац, є безкоштовним. Звичайна вартість — 16 євро (приблизно 700 грн).

Українці можуть безкоштовно відвідати музеї Європи — лайфхак - фото 1
Колізей. Фото: Shutterstock

Іспанія 

В першу неділю місяця також можна безкоштовно відвідати особняк Палау Гуель у Барселоні та музей Пікассо в Мадриді й також в загальному зекономити до 20 євро (більше 870 гривень). 

Загальний вхід до Саграда Фамілія, височезного недобудованого готичного собору Антоніо Гауді в Барселоні, зазвичай коштує 26 євро (більше 1100 гривень). Однак щосуботи о 20:00 і щонеділі о 9:00 Архиєпархія Барселони проводить міжнародну месу, яку можна відвідати безкоштовно. Відвідувачам не потрібні квитки, але кількість місць обмежена. Вхід до базиліки здійснюється через фасад Різдва Христового.

Українці можуть безкоштовно відвідати музеї Європи — лайфхак - фото 2
Саграда Фамілія. Фото: Shutterstock

Німеччина

У Відні всі 17 музеїв також безкоштовні у першу неділю місяця, що також суттєво зекономить вам бюджет у подорожі.

Данія 

Копенгагенська художня галерея Glyptoteket, де зберігаються скульптури світового класу, роботи Родена і Дега та картини Поля Гогена і Ренуара, безкоштовна в останню середу місяця.

Українці можуть безкоштовно відвідати музеї Європи — лайфхак - фото 3
Галерея Glyptoteket. Фото: copenhagencard.com

Щороку в Міжнародний день музеїв багато пам'яток відчиняють свої двері абсолютно безкоштовно.

Нагадаємо, королева поп-музики Мадонна відвідала музей родинного дому художниці Фріди Кало. А також в американському філіалі музею Мадам Тюссо створили копію співачки Дуа Ліпи.

Італія Іспанія Європа музеї квитки

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