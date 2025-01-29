Как бесплатно посещать музеи в Европе - советы путешественникам

Туристка. Фото: Freepik

Не секрет, что осмотр достопримечательностей памятников стоит дорого. Однако десятки музеев по всей Европе ежемесячно в определенные дни открывают свои двери без дополнительной платы.

Об этом пишет Daily Mail.

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Италия

В первое воскресенье каждого месяца вход в Колизей, Римский форум и Палатинский холм, где император Август построил дворец, является бесплатным. Обычная стоимость — 16 евро (примерно 700 грн).

Колизей. Фото: Shutterstock

Испания

В первое воскресенье месяца также можно бесплатно посетить особняк Палау Гуэль в Барселоне и музей Пикассо в Мадриде и также в общем сэкономить до 20 евро (более 870 гривен).

Общий вход в Саграда Фамилия, высоченный недостроенный готический собор Антонио Гауди в Барселоне, обычно стоит 26 евро (более 1100 гривен). Однако каждую субботу в 20:00 и каждое воскресенье в 9:00 Архиепархия Барселоны проводит международную мессу, которую можно посетить бесплатно. Посетителям не нужны билеты, но количество мест ограничено. Вход в базилику осуществляется через фасад Рождества Христова.

Саграда Фамилия. Фото: Shutterstock

Германия

В Вене все 17 музеев также бесплатны в первое воскресенье месяца, что также существенно сэкономит вам бюджет в путешествии.

Дания

Копенгагенская художественная галерея Glyptoteket, где хранятся скульптуры мирового класса, работы Родена и Дега и картины Поля Гогена и Ренуара, бесплатна в последнюю среду месяца.

Галерея Glyptoteket. Фото: copenhagencard.com

Ежегодно в Международный день музеев многие достопримечательности открывают свои двери совершенно бесплатно.

Напомним, королева поп-музыки Мадонна посетила музей семейного дома художницы Фриды Кало. А также в американском филиале музея Мадам Тюссо создали копию певицы Дуа Липы.