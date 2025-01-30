Чим категорично не можна користуватися на борту літака — поради туристам

Розплідник бактерій — чим не варто користуватись в літаках
Стюардеса Сьєрра Міст дуже любить свою роботу та ділиться цінними порадами із мандрівниками. Бортпровідниця розповіла, чому не варто в літаку користуватися безкоштовним туалетним папером.
Про це пише Mirror.
Небезпечна річ в кожному літаку
Бортпровідниця зізналася, що на туалетному папері в літаках збирається багато бактерій та мікробів, адже через турбулентність вміст раковини та унітазу розприскується по всій кабінці.
Сьєрра радить замість цього користуватися паперовими рушникам, які розташовані вище туалетного паперу в окремому боксі.
"Я не користуюся туалетним папером у літаку. Якщо ви оглянете туалетний папір, я обіцяю, ви побачите на ньому крапельки води — або те, що ви вважаєте крапельками води. Тому я просто кажу всім своїм пасажирам, просто використовуйте замість цього Kleenex", — поділилася бортпровідниця.
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