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Розплідник бактерій — чим не варто користуватись в літаках

30 січня 2025 12:40
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Чим категорично не можна користуватися на борту літака — поради туристам
Пасажири літака. Фото: Freepik
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Стюардеса Сьєрра Міст дуже любить свою роботу та ділиться цінними порадами із мандрівниками. Бортпровідниця розповіла, чому не варто в літаку користуватися безкоштовним туалетним папером.

Про  це пише Mirror.

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Бортпровідниця зізналася, що на туалетному папері в літаках збирається багато бактерій та мікробів, адже через турбулентність вміст раковини та унітазу розприскується по всій кабінці. 

Сьєрра радить замість цього користуватися паперовими рушникам, які розташовані вище туалетного паперу в окремому боксі.

Розплідник бактерій — чим не варто користуватись в літаках - фото 1
Туалет на борту літака. Фото: Pinterest

"Я не користуюся туалетним папером у літаку. Якщо ви оглянете туалетний папір, я обіцяю, ви побачите на ньому крапельки води — або те, що ви вважаєте крапельками води. Тому я просто кажу всім своїм пасажирам, просто використовуйте замість цього Kleenex", — поділилася бортпровідниця.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair анонсував нові маршрути на весняно-літній період 2025 року з популярних польських міст. Також ми розповідали, як уникнути поширеної помилки з посадковими талонами, яка може призвести до втрати місця. 

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