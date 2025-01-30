Нові напрямки Ryanair — куди можна вигідно полетіти

Ryanair запускає 23 нові рейси з Польщі — куди можна полетіти
Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нові маршрути на весняно-літній період 2025 року з популярних польських міст. У туристів з'явиться можливість вигідно придбати квитки до Італії, Іспанії, Хорватії та інших європейських міст.
Про це повідомляють на офіційній сторінці лоукостера Ryanair.
Нові напрямки Ryanair
Серед нових напрямків:
- Варшава — Піза
- Вроцлав — Ламеція-Терме (Італія)
- Краків — Кастельон (Іспанія)
- Познань — Валенсія
- Катовіце — Дубровник
Лоукостер повідомив, що на весняно-літній період 2025 року додатково розмістить три нові літаки в Кракові та Вроцлаві.
Ryanair також додав нові маршрути з аеропортів польських міст Бидгощ, Люблін, Жешув та Ольштин. Квитки на нові напрямки вже доступні на сайті перевізника.
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