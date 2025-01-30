Нові напрямки Ryanair — куди можна вигідно полетіти

Літак лоукостера Ryanair. Фото: Pinterest

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нові маршрути на весняно-літній період 2025 року з популярних польських міст. У туристів з'явиться можливість вигідно придбати квитки до Італії, Іспанії, Хорватії та інших європейських міст.

Про це повідомляють на офіційній сторінці лоукостера Ryanair.

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Нові напрямки Ryanair

Серед нових напрямків:

Варшава — Піза

Вроцлав — Ламеція-Терме (Італія)

Краків — Кастельон (Іспанія)

Познань — Валенсія

Катовіце — Дубровник

Лоукостер повідомив, що на весняно-літній період 2025 року додатково розмістить три нові літаки в Кракові та Вроцлаві.

Квитки на літак Ryanair. Фото: Pinterest

Ryanair також додав нові маршрути з аеропортів польських міст Бидгощ, Люблін, Жешув та Ольштин. Квитки на нові напрямки вже доступні на сайті перевізника.

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