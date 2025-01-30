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Ryanair запускає 23 нові рейси з Польщі — куди можна полетіти

30 січня 2025 10:35
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор
Нові напрямки Ryanair — куди можна вигідно полетіти
Літак лоукостера Ryanair. Фото: Pinterest
Юлія Романова - Редактор
Юлія Романова
Редактор

Ірландський лоукостер Ryanair анонсував нові маршрути на весняно-літній період 2025 року з популярних польських міст. У туристів з'явиться можливість вигідно придбати квитки до Італії, Іспанії, Хорватії та інших європейських міст.

Про це повідомляють на офіційній сторінці лоукостера Ryanair.

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Серед нових напрямків:

  • Варшава — Піза
  • Вроцлав — Ламеція-Терме (Італія)
  • Краків — Кастельон (Іспанія)
  • Познань — Валенсія
  • Катовіце — Дубровник

Лоукостер повідомив, що на весняно-літній період 2025 року додатково розмістить три нові літаки в Кракові та Вроцлаві. 

Ryanair запускає 23 нові рейси з Польщі — куди можна полетіти - фото 1
Квитки на літак Ryanair. Фото: Pinterest

Ryanair також додав нові маршрути з аеропортів польських міст Бидгощ, Люблін, Жешув та Ольштин. Квитки на нові напрямки вже доступні на сайті перевізника.

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