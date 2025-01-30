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Ryanair запускает 23 новых рейса из Польши — куда можно полететь

30 января 2025 10:35
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор
Новые направления Ryanair — куда можно выгодно улететь
Самолет лоукостера Ryanair. Фото: Pinterest
Юлия Романова - Редактор
Юлия Романова
Редактор

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал новые маршруты на весенне-летний период 2025 года из популярных польских городов. У туристов появится возможность выгодно приобрести билеты в Италию, Испанию, Хорватию и другие европейские города.

Об этом сообщают на официальной странице лоукостера Ryanair.

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Среди новых направлений:

  • Варшава — Пиза
  • Вроцлав — Ламеция-Терме (Италия)
  • Краков — Кастельон (Испания)
  • Познань — Валенсия
  • Катовице — Дубровник

Лоукостер сообщил, что на весенне-летний период 2025 года дополнительно разместит три новых самолета в Кракове и Вроцлаве.

Ryanair запускает 23 новых рейса из Польши — куда можно полететь - фото 1
Билеты на самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Ryanair также добавил новые маршруты из аэропортов польских городов Быдгощ, Люблин, Жешув и Ольштын. Билеты на новые направления уже доступны на сайте перевозчика.

Напомним, мы рассказывали, как избежать распространенной ошибки с посадочными талонами, которая может привести к потере места. Также мы писали о самых популярных каньонах в Украине, которые стоит посетить каждому.

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