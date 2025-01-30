Новые направления Ryanair — куда можно выгодно улететь

Самолет лоукостера Ryanair. Фото: Pinterest

Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал новые маршруты на весенне-летний период 2025 года из популярных польских городов. У туристов появится возможность выгодно приобрести билеты в Италию, Испанию, Хорватию и другие европейские города.

Об этом сообщают на официальной странице лоукостера Ryanair.

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Новые направления Ryanair

Среди новых направлений:

Варшава — Пиза

Вроцлав — Ламеция-Терме (Италия)

Краков — Кастельон (Испания)

Познань — Валенсия

Катовице — Дубровник

Лоукостер сообщил, что на весенне-летний период 2025 года дополнительно разместит три новых самолета в Кракове и Вроцлаве.

Билеты на самолет Ryanair. Фото: Pinterest

Ryanair также добавил новые маршруты из аэропортов польских городов Быдгощ, Люблин, Жешув и Ольштын. Билеты на новые направления уже доступны на сайте перевозчика.

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