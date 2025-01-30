Новые направления Ryanair — куда можно выгодно улететь

Ryanair запускает 23 новых рейса из Польши — куда можно полететь
Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал новые маршруты на весенне-летний период 2025 года из популярных польских городов. У туристов появится возможность выгодно приобрести билеты в Италию, Испанию, Хорватию и другие европейские города.
Об этом сообщают на официальной странице лоукостера Ryanair.
Новые направления Ryanair
Среди новых направлений:
- Варшава — Пиза
- Вроцлав — Ламеция-Терме (Италия)
- Краков — Кастельон (Испания)
- Познань — Валенсия
- Катовице — Дубровник
Лоукостер сообщил, что на весенне-летний период 2025 года дополнительно разместит три новых самолета в Кракове и Вроцлаве.
Ryanair также добавил новые маршруты из аэропортов польских городов Быдгощ, Люблин, Жешув и Ольштын. Билеты на новые направления уже доступны на сайте перевозчика.
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