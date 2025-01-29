Топ-4 найпопулярніші каньйони в Україні

Дністровський каньйон. Фото: karpatium.com.ua

Вже за місяць наступить весна, тож саме час готувати плани на мандрівки Україною. Наша країна багата на справжні чудеса природи.

Редакція Новини.LIVE розповідає про наймальовничіші каньйони нашої країни.

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Дністровський каньйон

Цей каньйон є одним з найбільших не лише в Україні, а й в Європі. Він простягається на 250 кілометрів на межі чотирьох областей — Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької. Це місце заслужено називають одним із семи чудес України.

Дністровський каньйон. Фото: Wikipedia

Буцький каньйон

Цей каньйон із мальовничими краєвидами розташований біля селища Буки Маньківського району, що на Черкащині. Хоча на фото він виглядає величезним, насправді його глибина складає 20 м, а ширина – від 20 до 40 м. Його територію можна обійти приблизно за пів години. Течія на Буцький каньйоні доволі бурхлива і навіть є водоспад-перекат Вир.

Буцький каньйон. Фото: Wikipedia

Актівський каньйон

Це неймовірне місце розташоване в селі Актове, що у Вознесенському районі Миколаївської області, буквально в середині голого степу. Каньйон оповитий легендами. Дехто стверджує що по ньому скіфи справляли тіла своїх правителів. Інші розповідають, що місцеві жителі всипали в воду отруту, щоб отруїти татар.

Актівський каньйон. Фото: Wikipedia

Смотрицький каньйон

Казкове місце розташоване серед фортифікацій Кам’янець-Подільського. Зі схилів Смотрицького каньйону відкриваються неймовірні краєвиди на легендарну міську фортецю, де знімали такі стрічки, як "Той, хто пройшов крізь вогонь", "Тарас Бульба" та "Тіні незабутих предків". Це чудове місце, щоб помилуватись водоспадами та насолодитися природою.

Смотрицький каньйон. Фото: karpatium.com.ua

Нагадаємо, ми розповідали, як із завершенням новорічних свят змінилась вартість проживання та ski-пасів у Буковелі. Також ми порівнювали ціни в Буковелі із Куршевелем.