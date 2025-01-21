Ціни в Буковелі після свят — чи вигідно зараз їхати відпочивати на гірськолижний курорт

Люди на гірськолижному курорті. Фото: Freepik

Разом із завершенням новорічних свят вартість проживання та ski-пасів у Буковелі зазнала помітних змін. Порівняно зі святковим сезоном, зараз трати туристів повинні дещо знизитися.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилися ціни в Буковелі після новорічних свят.

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Як змінилися ціни на ski-паси

У високий сезон вартість ski-пасів має такий вигляд:

1 підйом оглядовий — 350 грн (пільговий — 250 грн, VIP — 700 грн);

3 години катання — 1 100 грн (пільговий — 750 грн, VIP — 2 100 грн);

Перша половина дня (08:30-13:30) — 1 350 грн (пільговий — 950 грн, VIP — 2 700 грн);

Друга половина дня (11:30-16:30) — 1 400 грн (пільговий — 1 000 грн, VIP — 2 800 грн);

Нічне катання (20:00-23:00) — 850 грн (пільговий — 600 грн, VIP — 1 700 грн).

У порівнянні з новорічним періодом, вартість ski-пасів знизилася, однак ціни все одно залишаються досить високими.

Ціни на ski-паси в Буковелі. Фото: скриншот

Як змінилися ціни на проживання

Після новорічного періоду ціни на проживання в готелях Буковеля знизилися. В деяких популярних варіантах ціни на проживання такі:

Guest House Sofia — 15 000 грн за 6 ночей для двох осіб;

"Як вдома" Буковель — 9 500 грн за 6 ночей для двох осіб;

Севеней Готель — 25 200 грн за 6 ночей для двох осіб.

Ціни на проживання в готелях Буковелю. Фото: скриншот

Ціни на проживання в готелях Буковелю. Фото: скриншот

Ціни на проживання в готелях Буковелю. Фото: скриншот 1 / 3

Зараз відвідувачі найпопулярнішого курорту в Україні мають можливість заощадити на проживанні та катанні на лижах, хоча ціни залишаються досить високими, що притаманно цьому сезону в Буковелі.

Нагадаємо, Буковель залишається найпопулярнішим місцем для зимового відпочинку серед українців. У період новорічних свят курорт прийняв на 30-40% більше гостей, ніж у попередньому сезоні.

Також ми писали, що у Буковелі виділяють три сезони відпочинку — низький, високий і новорічний. Кожен з них характеризується своїми заходами та цінами на проживання і скі-паси.