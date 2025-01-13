Ціни на відпочинок у Буковелі — як змінилися після новорічних свят

Лижник спускається з гори. Фото: Pexels

Різдвяно-новорічні свята минули, отже настав час знижувати ціни на відпочинок у гірськолижному курорті Буковель. Високий сезон характеризується зміною вартості послуг у бік дорожчання, але після Нового року заклади традиційно оновлюють прайси, аби зробити відвідування курорту більш фінансово доступним.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як змінилися ціни на відпочинок у Буковелі після новорічних свят.

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Вартість проживання

Забронювати готельний номер чи кімнату у приватному котеджі станом на середину січня 2025 року можна набагато дешевше, ніж наприкінці грудня. Наприклад, доба у готелі "Ганц & Spa" обходилася гостям в 11 224 грн (з 31 грудня до 1 січня включно). А якщо приїхати 20 січня, то доведеться заплатити 8 052 грн. Тобто різниця становить понад 3 000 грн, а минуло лише два тижні.

Вартість проживання в Буковелі у січні. Фото: скриншот

Водночас у деяких готелях ситуація протилежна. За інформацією на офіційному сайті Буковелю, вартість проживання у період 20-21 січня становить:

1 800 грн замість 1500 грн — двомісний номер у готелі Villa VLAD & SPA;

2 370 грн замість 1 850 грн — двомісний економ у готелі Milli & Jon;

2 500 грн замість 1 800 грн — стандартний номер без сніданку в готелі Imperial Hotel;

2 700 грн замість 1 800 грн — двомісний номер без харчування у "Конопка & SPA".

Ціни на Ski-паси

Високий сезон у Буковелі щороку починається 19 грудня, тоді автоматично підвищуються ціни на Ski-паси. Ще більше електронний абонемент для користування підіймачами коштує з 2 до 6 січня, у так званий новорічний період. Тоді одноденний квиток обходився відвідувачам курорту в 1 550-4 400 грн. А станом на 13 січня потрібно заплатити від 1 190 до 3 400 грн.

Ціни на Ski-паси у січні 2025 року. Фото: скриншот

Вартість харчування

Як не дивно, ціни в ресторанах після різдвяно-новорічних свят не впали, а зросли. Середня різниця становить орієнтовно 20-45 грн. Наприклад, популярний бограч закарпатський коштує 355 грн у січні замість 325 грн у грудні. Борщ з пампушками подорожчав до 315 грн (попередня вартість — 285 грн). За курячий бульйон з м’ясними млинцями також треба заплатити 315 грн замість 285 грн.

Нагадаємо, ми досліджували ціни на відпочинок у Буковелі та Куршевелі (Франція). Серед українців можна почути думку, що вартість проживання та послуг в Буковелі скоро наздожене найпрестижніші гірськолижні курорти світу.

Також ми писали, що відомого українського актора захейтили через фото з гірськолижного курорту Буковель. Зірка серіалу "Кайдешева сім’я" Тарас Цимбалюк потрапив у скандал, опублікувавши світлину з відпочинку в горах.