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Буковель в январе — что подорожало и подешевело после Нового года

13 января 2025 19:05
Елизавета Супивская - редактор
Цены на отдых в Буковеле – как изменились после новогодних праздников
Лыжник спускается с горы. Фото: Pexels
Елизавета Супивская - редактор

Рождественско-новогодние праздники прошли, следовательно настало время снижать цены на отдых в горнолыжном курорте Буковель. Высокий сезон характеризуется изменением стоимости услуг в сторону удорожания, но после Нового года заведения традиционно обновляют прайсы, чтобы сделать посещение курорта более финансово доступным.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменились цены на отдых в Буковеле после новогодних праздников.

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Стоимость проживания

Забронировать гостиничный номер или комнату в частном коттедже по состоянию на середину января 2025 года можно гораздо дешевле, чем в конце декабря. Например, сутки в отеле "Ганц & Spa" обходились гостям в 11 224 грн (с 31 декабря по 1 января включительно). А если приехать 20 января, то придется заплатить 8 052 грн. То есть разница составляет более 3 000 грн, а прошло всего две недели.

Буковель в январе — что подорожало и подешевело после Нового года - фото 1
Стоимость проживания в Буковеле в январе. Фото: скриншот

Однако в некоторых отелях ситуация противоположная. По информации на официальном сайте Буковеля, стоимость проживания в период 20-21 января составляет:

  • 1 800 грн вместо 1500 грн — двухместный номер в отеле Villa VLAD & SPA;
  • 2 370 грн вместо 1 850 грн — двухместный эконом в отеле Milli & Jon;
  • 2 500 грн вместо 1 800 грн — стандартный номер без завтрака в отеле Imperial Hotel;
  • 2 700 грн вместо 1 800 грн — двухместный номер без питания в "Конопка & SPA".

Цены на Ski-пассы

Высокий сезон в Буковеле ежегодно начинается 19 декабря, тогда автоматически поднимаются цены на Ski-пассы. Еще больше электронный абонемент для пользования подъемниками стоит со 2 по 6 января, в так называемый новогодний период. Тогда однодневный билет обходился посетителям курорта в 1550-4400 грн. А по состоянию на 13 января нужно заплатить от 1 190 до 3 400 грн.

Буковель в январе — что подорожало и подешевело после Нового года - фото 2
Цены на Ski-пассы в январе 2025 года. Фото: скриншот

Стоимость питания

Как ни странно, цены в ресторанах после рождественско-новогодних праздников не упали, а выросли. Средняя разница составляет ориентировочно 20-45 грн. Например, популярный бограч закарпатский стоит 355 грн в январе вместо 325 грн в декабре. Борщ с пампушками подорожал до 315 грн (предыдущая стоимость — 285 грн). За куриный бульон с мясными блинами также надо заплатить 315 грн вместо 285 грн.

Напомним, мы исследовали цены на отдых в Буковеле и Куршевеле (Франция). Среди украинцев можно услышать мнение, что стоимость проживания и услуг в Буковеле скоро догонит самые престижные горнолыжные курорты мира.

Также мы писали, что известного украинского актера захейтили из-за фото с горнолыжного курорта Буковель. Звезда сериала "Кайдешева сім’я" Тарас Цимбалюк попал в скандал, опубликовав фотографию с отдыха в горах.

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