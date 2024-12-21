Відпочинок на Новий рік у Буковелі — скільки коштує відсвяткувати

Скільки коштує зустріти Новий рік у Буковелі — ціни
З 12 грудня в Буковелі, найпопулярнішому гірськолижному курорті України, стартував зимовий сезон. Деякі українці заздалегідь планують свій відпочинок тут, а інші збираються щороку, щоб зустрічати Новий рік.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відсвяткувати Новий рік в Буковелі.
Скільки коштує проживання в готелі в Буковелі
Наразі знайти доступні номери в будь-якому готелі в Буковелі майже неможливо, оскільки більшість з них заброньовані на період новорічних свят. Однак деякі варіанти все ж можна знайти.
Наприклад, у готелі "Ганц & Spa" залишився двомісний бюджетний номер. Вартість проживання з 31 грудня до 1 січня включно обійдеться в 11 224 грн.
Помешкання розташовано у центрі Буковеля, лише за 10 метрів від гірськолижного підіймача "Буковель-5". У готелі є критий плавальний басейн, цілодобова стійка реєстрації гостей і надається безплатний Wi-Fi.
На території встановлено більярдний стіл і облаштовано 2 басейни. Ресторан працює за системою "шведський стіл". Проводяться сеанси масажу. Неподалік від спа-готелю "Ганц" гості можуть обрати різні варіанти дозвілля, включаючи лижний спорт.
Іншим варіантом є таунхаус Private Cottage 375, який може стати чудовим місцем для відпочинку невеликою компанією людей.
Вартість проживання у будинку на 5 осіб з трьома спальнями обійдеться в 11 500 грн.
У помешканні можна обрати варіанти розміщення з кухнею та зоною відпочинку. Кожен із них має телевізор із плоским екраном, який може транслювати супутникове телебачення. В окремій ванній кімнаті є душ, а також безплатні туалетно-косметичні засоби та фен.
У готелі є відкритий плавальний басейн, сад і барбекю, а в околицях можна займатися хайкінгом або катанням на лижах.
Скільки коштує харчування в Буковелі
Оскільки Буковель є найпопулярнішим курортом в Україні, то й ціни будуть не маленькі. Харчування обійдеться у круглу суму.
Найпопулярніші позиції в меню коштують:
- малиновий чай — 80 грн;
- капучино — 105 грн;
- імбирно-обліпиховий чай — 135 грн;
- глінтвейн з червоного вина — 240 грн;
- курячий бульйон із млинцями — 285 грн;
- борщ зі сметаною і сальсою — 320 грн;
- телячі щоки в картопляново-пармезановому мусі — 410 грн.
Зважаючи на те, що новорічний сезон на курорті ще не настав, з часом ціни можуть значно зрости.
Скільки коштує катання на лижах в Буковелі
Спорядження для прокату в Буковелі поділено на кілька категорій:
- категорія А — спорядження найвищої якості;
- категорія B — висококласне нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності;
- категорія C — спорядження з колекцій 3-5 річної давності;
- категорія D1 — нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності (для дітей зростом до 140 см);
- категорія D2 — моделі 3-5 річної давності (для дітей зростом до 140 см).
Оскільки низький сезон курорту вже минув, актуальними залишаються високий та новорічний сезони. Ціни на прокат спорядження такі:
- категорія А — 750 грн (високий сезон), 950 грн (новорічний сезон);
- категорія B — 500 грн (високий сезон), 650 грн (новорічний сезон);
- категорія C — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);
- категорія D1 — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);
- категорія D2 — 250 грн (високий сезон), 300 грн (новорічний сезон).
Високий сезон триває з 19 грудня до 1 січня, а новорічний сезон починається з 2 січня і триває до 6 січня.
Ціни на підйоми на скі-паси такі:
- абонемент на 3 години — 1 100 грн;
- на 1 день — 1 800 грн;
- на 2 дні — 3 300 грн (високий сезон), 4 350 грн (новорічний сезон);
- на 3 дні — 4 800 грн (високий сезон), 6 250 грн (новорічний сезон);
- на 4 дні — 6 200 грн (високий сезон), 8 050 грн (новорічний сезон);
- на 5 днів — 7 550 грн (високий сезон), 9 800 грн (новорічний сезон);
- на 6 днів — 8 450 грн (високий сезон);
- на 7 днів — 9 500 грн (високий сезон).
Скільки коштують додаткові розваги в Буковелі
Тим, хто віддає перевагу іншим розвагам, курорт пропонує чимало їх. Серед найпопулярніших:
- колесо огляду — 300 грн (загальний квиток), 210 грн (дитячий, пільговий);
- родельбан — 600 грн (одна персона), 1 000 грн (тандем з обмеженням по вазі до 150 кг);
- квадроцикли та снігоходи — 4 000 грн (2-місний снігохід, 30 хв), 6 000 грн (1 год), 10 000 грн (2-місний снігохід/2-місний гусеничний квадроцикл, 2 год);
- тролей — 700 грн (дорослий), 900 грн (тандем дорослий до 100 кг з дитиною до 30 кг, загальна вага до 130 кг).
Зокрема, кожен у Буковелі знайде, як йому провести своє дозвілля на новорічні свята.
Нагадаємо, одним з найпопулярніших курортів серед українців є Буковель, який розпочав свою роботу та пропонує любителям активного відпочинку взяти у прокат лижне спорядження та підкоряти засніжені гори. Проте варто пам'ятати, що місце відоме своїми зовсім не демократичними цінами.
Також ми писали, що у грудні, січні та лютому ціни на проживання в готелях Буковелю значно зростають. Українцям варто заздалегідь планувати свій відпочинок або запастися чималою сумою грошей, щоб оплатити проживання.
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