Відпочинок на Новий рік у Буковелі — скільки коштує відсвяткувати

Чоловік катається на лижах. Фото: Pexels

З 12 грудня в Буковелі, найпопулярнішому гірськолижному курорті України, стартував зимовий сезон. Деякі українці заздалегідь планують свій відпочинок тут, а інші збираються щороку, щоб зустрічати Новий рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує відсвяткувати Новий рік в Буковелі.

Читайте також:

Скільки коштує проживання в готелі в Буковелі

Наразі знайти доступні номери в будь-якому готелі в Буковелі майже неможливо, оскільки більшість з них заброньовані на період новорічних свят. Однак деякі варіанти все ж можна знайти.

Наприклад, у готелі "Ганц & Spa" залишився двомісний бюджетний номер. Вартість проживання з 31 грудня до 1 січня включно обійдеться в 11 224 грн.

Ціна на проживання в готелі "Ганц & Spa" з 31 грудня до 1 січня. Фото: скриншот

Помешкання розташовано у центрі Буковеля, лише за 10 метрів від гірськолижного підіймача "Буковель-5". У готелі є критий плавальний басейн, цілодобова стійка реєстрації гостей і надається безплатний Wi-Fi.

На території встановлено більярдний стіл і облаштовано 2 басейни. Ресторан працює за системою "шведський стіл". Проводяться сеанси масажу. Неподалік від спа-готелю "Ганц" гості можуть обрати різні варіанти дозвілля, включаючи лижний спорт.

Іншим варіантом є таунхаус Private Cottage 375, який може стати чудовим місцем для відпочинку невеликою компанією людей.

Вартість проживання у будинку на 5 осіб з трьома спальнями обійдеться в 11 500 грн.

Вартість проживання в Private Cottage 375 в Буковелі на новорічні свята. Фото: скриншот

У помешканні можна обрати варіанти розміщення з кухнею та зоною відпочинку. Кожен із них має телевізор із плоским екраном, який може транслювати супутникове телебачення. В окремій ванній кімнаті є душ, а також безплатні туалетно-косметичні засоби та фен.

У готелі є відкритий плавальний басейн, сад і барбекю, а в околицях можна займатися хайкінгом або катанням на лижах.

Скільки коштує харчування в Буковелі

Оскільки Буковель є найпопулярнішим курортом в Україні, то й ціни будуть не маленькі. Харчування обійдеться у круглу суму.

Найпопулярніші позиції в меню коштують:

малиновий чай — 80 грн;

капучино — 105 грн;

імбирно-обліпиховий чай — 135 грн;

глінтвейн з червоного вина — 240 грн;

курячий бульйон із млинцями — 285 грн;

борщ зі сметаною і сальсою — 320 грн;

телячі щоки в картопляново-пармезановому мусі — 410 грн.

Зважаючи на те, що новорічний сезон на курорті ще не настав, з часом ціни можуть значно зрости.

Скільки коштує катання на лижах в Буковелі

Спорядження для прокату в Буковелі поділено на кілька категорій:

категорія А — спорядження найвищої якості;

категорія B — висококласне нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності;

категорія C — спорядження з колекцій 3-5 річної давності;

категорія D1 — нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності (для дітей зростом до 140 см);

категорія D2 — моделі 3-5 річної давності (для дітей зростом до 140 см).

Оскільки низький сезон курорту вже минув, актуальними залишаються високий та новорічний сезони. Ціни на прокат спорядження такі:

категорія А — 750 грн (високий сезон), 950 грн (новорічний сезон);

категорія B — 500 грн (високий сезон), 650 грн (новорічний сезон);

категорія C — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);

категорія D1 — 300 грн (високий сезон), 400 грн (новорічний сезон);

категорія D2 — 250 грн (високий сезон), 300 грн (новорічний сезон).

Високий сезон триває з 19 грудня до 1 січня, а новорічний сезон починається з 2 січня і триває до 6 січня.

Ціни на підйоми на скі-паси такі:

абонемент на 3 години — 1 100 грн;

на 1 день — 1 800 грн;

на 2 дні — 3 300 грн (високий сезон), 4 350 грн (новорічний сезон);

на 3 дні — 4 800 грн (високий сезон), 6 250 грн (новорічний сезон);

на 4 дні — 6 200 грн (високий сезон), 8 050 грн (новорічний сезон);

на 5 днів — 7 550 грн (високий сезон), 9 800 грн (новорічний сезон);

на 6 днів — 8 450 грн (високий сезон);

на 7 днів — 9 500 грн (високий сезон).

Скільки коштують додаткові розваги в Буковелі

Тим, хто віддає перевагу іншим розвагам, курорт пропонує чимало їх. Серед найпопулярніших:

колесо огляду — 300 грн (загальний квиток), 210 грн (дитячий, пільговий);

родельбан — 600 грн (одна персона), 1 000 грн (тандем з обмеженням по вазі до 150 кг);

квадроцикли та снігоходи — 4 000 грн (2-місний снігохід, 30 хв), 6 000 грн (1 год), 10 000 грн (2-місний снігохід/2-місний гусеничний квадроцикл, 2 год);

тролей — 700 грн (дорослий), 900 грн (тандем дорослий до 100 кг з дитиною до 30 кг, загальна вага до 130 кг).

Зокрема, кожен у Буковелі знайде, як йому провести своє дозвілля на новорічні свята.

Нагадаємо, одним з найпопулярніших курортів серед українців є Буковель, який розпочав свою роботу та пропонує любителям активного відпочинку взяти у прокат лижне спорядження та підкоряти засніжені гори. Проте варто пам'ятати, що місце відоме своїми зовсім не демократичними цінами.

Також ми писали, що у грудні, січні та лютому ціни на проживання в готелях Буковелю значно зростають. Українцям варто заздалегідь планувати свій відпочинок або запастися чималою сумою грошей, щоб оплатити проживання.