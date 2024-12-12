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Лижі та сноуборд в Буковелі — які ціни на день відпочинку

12 грудня 2024 13:10
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зимовий сезон в Буковелі відкрито — скільки коштує покататися на лижах та сноуборді
Жінка їде на сноуборді. Фото: Bukovel.com
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Буковель є найпопулярнішим курортом серед українців. 12 грудня він розпочинає свою роботу для любителів активного відпочинку та природи Карпат. Також місце відоме своїми не зовсім демократичними цінами.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує катання на лижах та сноуборді в Буковелі.

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Вартість підйому на ski-паси залежить від сезону. Ціни на час низького сезону, який починається з 12 грудня до 18 грудня та з 17 березня до кінця сезону, такі:

  • загальний — від 100 до 1 000 грн;
  • пільговий — від 70 до 700 грн;
  • VIP — від 200 до 2 000 грн.

На час високого сезону, який починається з 19 грудня до 1 січня та з 7 січня до 16 березня, ціни такі:

  • загальний — від 150 до 1 750 грн;
  • пільговий — від 100 до 1 190 грн;
  • VIP — від 300 до 3 400 грн.

На новорічний сезон, який починається з 2 січня до 6 січня, ціни такі:

  • загальний — від 350 до 2 200 грн;
  • пільговий — від 150 до 1 550 грн;
  • VIP — від 400 до 4 400 грн.
Цены на Ski-пасс в Буковеле
Ціни на Ski-пас в Буковелі залежно від сезону та часу доби. Фото: скриншот

Варто зауважити, що невикористаний ski-пас або його частина на інший день не переноситься, а кошти не повертаються. Детальніше з цінами можна ознайомитися на офіційному сайті курорту.

Ціни на лижне спорядження також залежать від сезону. Спорядження в прокаті поділено на категорії залежно від класу та стану:

  • категорія А — спорядження найвищої якості;
  • категорія B — висококласне нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності;
  • категорія C — спорядження з колекцій 3-5 річної давності.

Категорії D1, D2 — гірськолижне спорядження для дітей зростом до 140 см:

  • категорія D1 — нове спорядження та спорядження з колекцій 2-3 річної давності;
  • категорія D2 — моделі 3-5 річної давності.

У високий сезон комплект з черевиками, палицями та шоломами обійдеться в такі суми:

  • комплект категорії A — від 750 грн/день;
  • комплект категорії B — від 500 грн/день;
  • комплект категорії C — від 300 грн/день;
  • комплект категорії D1 (для дітей зростом до 140 см) — від 300 грн/день;
  • комплект категорії D2 (для дітей зростом до 140 см) — від 250 грн/день.

Якщо орендуєте спорядження на довший термін, то на кожен день діятимуть знижки.

Цены на лыжное снаряжение в высокий сезон в Буковеле
Ціни на лижне спорядження у високий сезон в Буковелі. Фото: скриншот

Новорічні тарифи на лижне спорядження дещо вищі. Ціни такі:

  • комплект категорії A — від 950 грн/день;
  • комплект категорії B — від 650 грн/день;
  • комплект категорії C — від 400 грн/день;
  • комплект категорії D1 (для дітей зростом до 140 см) — від 400 грн/день;
  • комплект категорії D2 (для дітей зростом до 140 см) — від 300 грн/день.

Якщо брати спорядження до 5 днів в оренду, то ціна за кожен день використання буде нижчою.

Цены на лыжное снаряжение в новогодний сезон в Буковеле
Ціни на лижне спорядження у новорічний сезон в Буковелі. Фото: скриншот

Ціни на спорядження для сноуборду (черевики та шолом) у високий сезон такі:

  • комплект категорії A — від 750 грн/день;
  • комплект категорії B — від 500 грн/день;
  • комплект категорії C — від 300 грн/день;
  • комплект категорії D1 (для дітей зростом до 140 см) — від 300 грн/день;
  • комплект категорії D2 (для дітей зростом до 140 см) — від 250 грн/день.
Цены на снаряжение для сноуборда в Буковеле в высокий сезон
Ціни на спорядження для сноуборда в Буковелі у високий сезон. Фото: скриншот

Ціни у новорічний сезон такі:

  • комплект категорії A — від 950 грн/день;
  • комплект категорії B — від 650 грн/день;
  • комплект категорії C — від 400 грн/день;
  • комплект категорії D1 (для дітей зростом до 140 см) — від 400 грн/день;
  • комплект категорії D2 (для дітей зростом до 140 см) — від 300 грн/день.

Навчання катанню на лижах та сноуборді також залежить від сезону. Ціни однакові:

  • низький сезон — 3 840 грн за 3 години, 4 800 грн за 4 години, 7 160 грн за 6 годин та 13 800 грн за 12 годин;
  • високий сезон — 4 700 грн за 3 години, 5 860 грн за 4 години, 8 560 грн за 6 годин та 16 400 грн за 12 годин;
  • новорічний сезон — 5 040 грн за 3 години, 6 360 грн за 4 години, 9 300 грн за 6 годин та 17 860 грн за 12 годин.

Варто зауважити, що спорядження не входить у вартість навчання, тому потрібно заздалегідь подбати про його оренду.

Нагадаємо, Буковель може стати ідеальним місцем для відпочинку для тих, хто любить атракціони. Українцям доступні колесо огляду, родельбани, тролеї тощо.

Також ми писали, що з другої половини осені ціни на проживання та харчування в Буковелі зростають. Щоб не голодувати, потрібно запастися чималою сумою грошей.

відпочинок Буковель зима курорти Лижний спорт ціни

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