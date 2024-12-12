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Лыжи и сноуборд в Буковеле — какие цены на день отдыха

12 декабря 2024 13:10
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Зимний сезон в Буковеле открыт — сколько стоит прокатиться на лыжах и сноуборде
Женщина едет на сноуборде. Фото: Bukovel.com
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Буковель — самый популярный курорт среди украинцев. 12 декабря он начинает работу для любителей активного отдыха и природы Карпат. Также место известно своими не совсем демократичными ценами.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит катание на лыжах и сноуборде в Буковеле.

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Стоимость подъема на ski-пассы зависит от сезона. Цены на время низкого сезона, начинающегося с 12 декабря по 18 декабря и с 17 марта до конца сезона, таковы:

  • общий — от 100 до 1 000 грн;
  • льготный — от 70 до 700 грн;
  • VIP — от 200 до 2 000 грн.

На время высокого сезона, который начинается с 19 декабря по 1 января и с 7 января по 16 марта, цены такие:

  • общий — от 150 до 1 750 грн;
  • льготный — от 100 до 1 190 грн;
  • VIP — от 300 до 3 400 грн.

На новогодний сезон, который начинается со 2 января по 6 января, цены таковы:

  • общий — от 350 до 2 200 грн;
  • льготный — от 150 до 1 550 грн;
  • VIP — от 400 до 4 400 грн.
Цены на Ski-пасс в Буковеле
Цены на Ski-пасс в Буковеле в зависимости от сезона и времени суток. Фото: скриншот

Следует заметить, что неиспользованный ski-пасс или его часть на другой день не переносится, а средства не возвращаются. Детальнее с ценами можно ознакомиться на официальном сайте курорта.

Цены на лыжное снаряжение также зависят от сезона. Снаряжение в прокате разделено на категории в зависимости от класса и состояния:

  • категория А — снаряжение наивысшего качества;
  • категория B — высококлассное новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности;
  • категория C — снаряжение из коллекций 3-5 летней давности.

Категории D1, D2 — горнолыжное снаряжение для детей ростом до 140 см:

  • категория D1 — новое снаряжение и снаряжение из коллекций 2-3 летней давности;
  • категория D2 — модели 3-5 летней давности.

В высокий сезон комплект с ботинками, палками и шлемами обойдется в следующие суммы:

  • комплект категории A — от 750 грн/день;
  • комплект категории B — от 500 грн/день;
  • комплект категории C — от 300 грн/день;
  • комплект категории D1 (для детей ростом до 140 см) — от 300 грн/день;
  • комплект категории D2 (для детей ростом до 140 см) — от 250 грн/день.

Если арендуете снаряжение на более длительный срок, то на каждый день будут действовать скидки.

Цены на лыжное снаряжение в Буковеле.
Цены на лыжное снаряжение в высокий сезон в Буковеле. Фото: скриншот

Новогодние тарифы на лыжное снаряжение несколько выше. Цены следующие:

  • комплект категории A —- от 950 грн/день;
  • комплект категории B —- от 650 грн/день;
  • комплект категории C —- от 400 грн/день;
  • комплект категории D1 (для детей ростом до 140 см) — от 400 грн/день;
  • комплект категории D2 (для детей ростом до 140 см) — от 300 грн/день.

Если брать снаряжение до 5 дней в аренду, то цена за каждый день использования будет ниже.

Цены на лыжное снаряжение в новогодний сезон в Буковеле.
Цены на лыжное снаряжение в новогодний сезон в Буковеле. Фото: скриншот

Цены на снаряжение для сноуборда (ботинки и шлем) в высокий сезон таковы:

  • комплект категории A — от 750 грн/день;
  • комплект категории B — от 500 грн/день;
  • комплект категории C — от 300 грн/день;
  • комплект категории D1 (для детей ростом до 140 см) — от 300 грн/день;
  • комплект категории D2 (для детей ростом до 140 см) — от 250 грн/день.
Цены на снаряжение в Буковеле в высокий сезон.
Цены на снаряжение для сноуборда в Буковеле в высокий сезон. Фото: скриншот

Цены в новогодний сезон таковы:

  • комплект категории A — от 950 грн/день;
  • комплект категории B — от 650 грн/день;
  • комплект категории C — от 400 грн/день;
  • комплект категории D1 (для детей ростом до 140 см) — от 400 грн/день;
  • комплект категории D2 (для детей ростом до 140 см) — от 300 грн/день.

Обучение катанию на лыжах и сноуборде также зависит от сезона. Цены одинаковые:

  • низкий сезон — 3840 грн за 3 часа, 4800 грн за 4 часа, 7160 грн за 6 часов и 13800 грн за 12 часов;
  • высокий сезон — 4700 грн за 3 часа, 5860 грн за 4 часа, 8560 грн за 6 часов и 16400 грн за 12 часов;
  • новогодний сезон — 5040 грн за 3 часа, 6360 грн за 4 часа, 9300 грн за 6 часов и 17860 грн за 12 часов.

Следует заметить, что снаряжение не входит в стоимость обучения, поэтому нужно заранее позаботиться о его аренде.

Напомним, Буковель может стать идеальным местом отдыха для тех, кто любит аттракционы. Украинцам доступны колесо обзора, родельбаны, троллеи и т.д.

Также мы писали, что во второй половине осени цены на проживание и питание в Буковеле растут. Чтобы не голодать, нужно запастись немалой суммой денег.

отдых Буковель зима курорты Лыжный спорт цены

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