Найкращі атракціони в Буковелі — куди піти та які ціни на квитки

Люди на родельбані. Фото: Bukovel.com

Буковель — ідеальне місце для тих, хто любить активний відпочинок на природі. Тому атракціони в цьому районі майже усі на високому рівні в усіх сенсах.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 5 найкращих атракціонів у Буковелі.

Читайте також:

Колесо огляду

Закохатися у красу серця Карпат можна з висоти 45 метрів. Це колесо огляду є найвищим в Україні. Атракціон стане найулюбленішим як для дорослих, так і для дітей.

Отримати повну панораму можна з кабінок закритого типу с панорамним склом з усіх сторін. Також атракціон повністю пристосований для людей з інвалідністю.

Працює колесо огляду щодня з 09:00 до 21:30. Ціни на квитки:

загальний — 300 грн;

пільговий/дитячий — 210 грн.

Родельбан (американські гірки)

Відчуття є особливо гострими, коли ви робите повороти, стрибки та віражі. Атракціон надає можливість самостійно регулювати швидкість санчат, які несуть одного або двох людей вниз по схилу.

Загальна довжина атракціону становить 1 500 метрів. Довжина швидкісного спуску становить 1 000 метрів. Санчата мають гальмівну систему, яка гарантує правильну швидкість і відстань, щоб максимізувати безпеку.

Працює родельбан щодня з 09:00 до 17:00. Ціни на квитки:

одна персона — 600 грн;

тандем — 1 000 грн.

Тролей

Швидкий спуск на ролику по круто нахиленому тросу називається тролеєм. Політ на тролеї "Буковель" — це справжня пригода з погляду туризму. За 100 секунд відвідувачі пролетять від вершини гори Буковель до самого центру курорту.

Тролей "Буковель" має довжину 1 130 метрів і перепад висоти більш ніж 190 метрів. Атракціон має три лінії, які входять до десяти найдовших в Європі, а також є найдовшими в Україні.

Тролей працює щодня з 09:00 до 17:00. Ціни на квитки:

дорослий — 700 грн;

тандем (дорослий до 100 кг + дитина до 30 кг, загальна вага до 130 кг) — 900 грн.

Картинг

Якщо не вистачає адреналіну від катання на лижах чи подорожей, а може, ще й перегонів, тоді можна звернути увагу на картинг в Буковелі.

Картинг-центр "Жага швидкості" пропонує електронний відлік часу кола, швидку трасу та потужні, динамічні карти.

Довжина траси становить близько 500 метрів і має середню ширину 6 метрів. Час кола становить 42 секунди, а у прокаті є 10 картів, які мають потужність 9 кінських сил.

Картинг працює щодня з 11:00 до 21:00. Ціни на квитки:

дорослий (10 хв.) — 500 грн;

дорослий (20 хв.) — 750 грн;

дитячий (10 хв.) — 400 грн;

дитячий (20 хв.) — 600 грн.

Bike Zip

Bike Zip — це можливість покататися на велосипеді по канатній дорозі, яка підіймається на висоту до 30 метрів над Озером Молодості, і насолодитися видами Карпат. Це найдовший атракціон у світі та єдиний в Європі.

Загальна довжина проїзду становить 560 метрів.

Атракціон працює щодня з 09:30 до 17:00. Ціни на квитки:

один проїзд — 500 грн;

тандем — 800 грн.

Ці атракціони не єдині в Буковелі. Ще є багато простих і безпечних варіантів.

Нагадаємо, за останній рік на ринку нерухомості України відбулися зміни у цінах. Ціни на житло зросли як у старому житлі, так і в новобудовах. Попри те, що Івано-Франківська область не є найдорожчою за цінами на нерухомість, пропозиції нерухомості в Буковелі, найбільшому гірськолижному курорті країни, можуть легко конкурувати з нерухомістю в Києві.

Також ми писали, що у Буковелі, гірськолижному курорті Карпат, туристи отримують незабутні спогади. Вигідніше подорожувати влітку та весною, коли сезон "низький", тобто ціни на більшість послуг нижчі, ніж взимку. Вже з другої половини осені ціни на житло, їжу та розваги в Буковелі зростають. Люди в Україні повинні знати, скільки, як мінімум, вони повинні витратити на відвідування місцевого ресторану.