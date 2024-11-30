Лучшие аттракционы в Буковеле — куда пойти и какие цены на билеты

Люди на родельбане. Фото: Bukovel.com

Буковель — идеальное место для тех, кто любит активный отдых на природе. Поэтому аттракционы в этом районе почти все на высоком уровне во всех смыслах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 5 лучших аттракционах в Буковеле.

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Колесо обозрения

Влюбиться в красоту сердца Карпат можно с высоты 45 метров. Это колесо обозрения самое высокое в Украине. Аттракцион станет самым любимым как для взрослых, так и для детей.

Полную панораму можно получить из кабинок закрытого типа с панорамным стеклом со всех сторон. Также аттракцион полностью приспособлен для людей с инвалидностью.

Работает колесо обозрения каждый день с 09:00 до 21:30. Цены на билеты:

общий — 300 грн;

льготный/детский — 210 грн.

Родельбан (американские горки)

Ощущения особенно остры, когда вы делаете повороты, прыжки и виражи. Аттракцион дает возможность самостоятельно регулировать скорость санок, которые несут одного или двух человек вниз по склону.

Общая протяженность аттракциона составляет 1 500 метров. Длина скоростного спуска составляет 1 000 метров. Санки имеют тормозную систему, которая гарантирует правильную скорость и расстояние, чтобы максимизировать безопасность.

Работает родельбан ежедневно с 09:00 до 17:00. Цены на билеты:

одна персона — 600 грн;

тандем — 1 000 грн.

Троллей

Быстрый спуск на ролике по круто наклоненному тросу называется троллеем. Полет на троллее "Буковель" — это настоящее приключение с точки зрения туризма. За 100 секунд посетители пролетят от вершины горы Буковель до самого центра курорта.

Троллей "Буковель" имеет длину 1130 метров и перепад высоты более 190 метров. Аттракцион имеет три линии, которые входят в десять самых длинных в Европе, а также являются самыми длинными в Украине.

Троллей работает ежедневно с 09:00 до 17:00. Цены на билеты:

взрослый — 700 грн;

тандем (взрослый до 100 кг + ребенок до 30 кг, общий вес до 130 кг) — 900 грн.

Картинг

Если не хватает адреналина от катания на лыжах или путешествий, а может еще и гонок, тогда можно обратить внимание на картинг в Буковеле.

Картинг-центр "Жажда скорости" предлагает электронный отсчет времени круга, быструю трассу и мощные динамические карты.

Длина трассы составляет около 500 метров и имеет среднюю ширину 6 метров. Время круга составляет 42 секунды, а в прокате есть 10 картов, имеющих мощность 9 лошадиных сил.

Картинг работает ежедневно с 11:00 до 21:00. Цены на билеты:

взрослый (10 мин) — 500 грн;

взрослый (20 мин) — 750 грн;

детский (10 мин) — 400 грн;

детский (20 мин) — 600 грн.

Bike Zip

Bike Zip — это возможность прокатиться на велосипеде по канатной дороге, которая поднимается на высоту до 30 метров над Озером Молодости, и насладиться видами Карпат. Это самый длинный аттракцион в мире и единственный в Европе.

Общая длина проезда составляет 560 метров.

Аттракцион работает ежедневно с 09:30 до 17:00. Цены на билеты:

один проезд — 500 грн;

тандем — 800 грн.

Эти аттракционы не единственные в Буковеле. Еще есть множество простых и безопасных вариантов.

Напомним, за последний год на рынке недвижимости Украины произошли изменения в ценах. Цены на жилье выросли как в старом жилище, так и в новостройках. Несмотря на то, что Ивано-Франковская область не самая дорогая по ценам на недвижимость, предложения недвижимости в Буковеле, крупнейшем горнолыжном курорте страны, могут легко конкурировать с недвижимостью в Киеве.

Также мы писали, что в Буковеле, горнолыжном курорте Карпат, туристы получают незабываемые воспоминания. Выгоднее путешествовать летом и весной, когда сезон "низок", то есть цены на большинство услуг ниже зимних. Уже со второй половины осени цены на жилье, продовольствие и развлечения в Буковеле растут. Люди в Украине должны знать, какой минимум они должны потратить на посещение местного ресторана.