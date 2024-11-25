Буковель на Новий Рік: ціни на нерухомість у популярному курорті 2024 року

Будинок у Буковелі. Фото: krasna.com.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На ринку нерухомості України за останній рік відбулися зміни у цінах. Вартість житла зросла як у новобудовах, так і у старому житловому фонді. Попри те, що Івано-Франківська область не входить до найдорожчих регіонів за цінами на нерухомість, об'єкти, виставлені на продаж у Буковелі — найбільшому гірськолижному курорті країни, — можуть з легкістю конкурувати за вартістю з нерухомістю у Києві.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на ринку нерухомості України та скільки вона коштує у Буковелі у листопаді.

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Що відбувається на ринку нерухомості України

Як зазначається в аналітичному звіті DIM.RIA, середня вартість квадратного метра житла за останній рік зросла у більшості областей України. Найбільше зростання, порівняно з жовтнем минулого року, було зафіксовано у регіонах, віддалених від зони бойових дій.

Значне збільшення цін спостерігалося у Кіровоградській, Волинській та Івано-Франківській областях, де зростання становило від 11 до 20%. При цьому найдорожчим регіоном на первинному ринку залишається Київ, де середня вартість квадратного метра становить 1 330 доларів. Слід також зазначити, що у жовтні інтерес до первинного житла знизився у всіх областях.

Якщо казати конкретно про Буковель, то цей найбільший гірськолижний курорт України називають одним із найкращих напрямків для інвестицій. Аналітики виділяють регіон самого Буковеля та населені пункти в радіусі 40–50 кілометрів (Яблуниця, Поляниця, Татарів, Микуличин, Верховина, Косів, Яремче) як найперспективніший напрямок для інвестування.

За словами засновника та СЕО групи компаній на ринку нерухомості України та за кордоном RITM Олександра Лахтіонова, цей регіон практично єдиний у країні з максимальною капіталізацією та потенціалом подальшого зростання. Буковель залучив багатомільярдні інвестиції у розвиток та інфраструктуру. Планується подальший розвиток курорту, включно зі створенням транспортної інфраструктури, яка об'єднає рекреаційні можливості Івано-Франківської області.

Українські девелопери прогнозують дохідність нерухомості Буковеля на рівні 6–12% річних, хоча вона залежить від валютних ризиків та сезонності. Попри те, що за останні 10 років вдалося краще справлятися з міжсезонням завдяки розвитку об'єктів з додатковими послугами — такими як басейни, SPA та пам'ятки, цей фактор продовжує впливати на прибутковість.

Крім того, у 2025 році у селі Поляниця, на території Буковелю, розпочне роботу перший повноцінний торгово-розважальний центр на курорті — Phoenix Plaza. Це 11-поверхова багатофункціональна будівля загальною площею 27 000 квадратних метрів.

Комплекс запропонує не тільки торгівельні зони, а й різноманітні можливості для відпочинку та заходів: панорамний ресторан, сучасний конференц-зал для заходів, преміальні апартаменти для туристів, басейн та просторий підземний паркінг. Торгові площі займуть перші два поверхи будівлі. Тут відкриються продуктовий супермаркет, різноманітні магазини та фітнес-центр.

Що впливає на ціни в Буковелі

На ціни апартаментів в Буковелі впливають такі характеристики як площа, відстань до самого курорту, краєвид, що відкривається з вікон та "статусність" самого готелю. Для порівняння ми вибрали три найдешевших, та три найдорожчих апартаменти, що можна купити у Буковелі.

Апартаменти у готелі "Грофа"

Перші у нашому списку апартаменти, що продаються у готелі "Грофа", розташованому в центрі курорту. Будівля знаходиться навпроти витягу R1, що забезпечує зручний доступ до інфраструктури курорту. В пішій доступності від апартаментів всі основні визначні пам'ятки Буковеля.

Площа апартаментів 20 кв. м, є балкон з видом на гори. У готелі працюють ресторан, дитяча кімната, літній басейн, конференц-зал, лижна кімната та фітнес зал. Також на території є паркінг.

Ціна апартаментів: 44 000 доларів.

Апартаменти у готелі "Грофа". Фото: rieltor.ua

Апартаменти у готелі "Казимир"

Другий з недорогих апартаментів продається у готелі "Казимир". Будівля розташована за 300 метрів від лижного витягу. У номері, площею 18 кв. м передбачено двоспальне ліжко, телевізор, міні-холодильник, кухня та балкон з видом на гори.

Гості готелю можуть скористатися рестораном з форматом "шведський стіл", SPA-зоною з трьома басейнами, включаючи басейн на даху з панорамним видом, сауною, соляною кімнатою, приміщенням для зберігання лиж, а також дитячою ігровою зоною. Апартамент може бути використаний для особистого проживання або передано в управління готелю для отримання прибутку.

Ціна апартаментів: 54 500 доларів.

Апартаменти у готелі "Казимир". Фото: rieltor.ua

Апартаменти у готелі Premium Club SPA

Останні відносно недорогі апартаменти продаються у готелі Premium Club SPA. Однокімнатне помешкання розташоване на третьому поверсі готелю та має площу 23,1 кв. м. З вікон відкривається краєвид на гори.

Тут є двоспальне ліжко, доступ до Wi-Fi, цифрове телебачення, холодильник, електрочайник, душова кабіна і фен. На території готелю передбачено SPA-зона, спортзал, дитяча кімната, коворкінг та конференц-зал.

Ціна апартаментів: 58 000 доларів.

Апартаменти у готелі Premium Club SPA. Фото: rieltor.ua

Апартаменти в Crystal Hills Bukovel

Переходимо до дорожчих варіантів.Видовий апартамент площею 55 кв. м продається у комплексі Crystal Hills Bukovel, що розташований у центрі курорту Буковель.

Інфраструктура включає басейни з панорамними видами, конференц-зали, ресторани, приміщення для зберігання лиж та зони для відпочинку. Crystal Hills пропонує високу прибутковість від здачі апартаментів в оренду та приросту вартості нерухомості, забезпечуючи до 17% річних.

Ціна апартаментів: 209 000 доларів.

Crystal Hills Bukovel взимку. Фото:rieltor.ua

Апартаменти в готелі HVOYA

Наступні апартаменти продаються у престижному апарт-готелі HVOYA. Помешкання площею 42 м² розташоване на 6-му поверсі. З апартаменту відкривається панорамний вид на гори та другий гірськолижний витяг.

Два балкони дозволяють насолоджуватися свіжим гірським повітрям та мальовничими краєвидами. Апарт-готель HVOYA пропонує своїм мешканцям СПА-комплекс, ресторани та лаунж-зони.

Ціна апартаментів: 222 600 доларів.

Великі апартаменти в готелі HVOYA

Останній у нашому списку, просторий апартамент площею 57 кв м також знаходиться в апарт-готелі HVOYA на 6-му поверсі. Як зазначається в оголошенні, це найкращий номер з поміж всіх. З апартаменту відкривається панорамний вид на гори та другий гірськолижний витяг.

Апарт-готель HVOYA пропонує високий рівень обслуговування, включаючи СПА-комплекс для релаксації, ресторани зі стравами високої кухні та лаунж-зони.

Ціна апартаментів: 294 999 доларів.

Нагадаємо, проблеми в енергетиці, нестача кваліфікованих кадрів, збільшення курсу долара, загальна несприятлива економічна ситуація в Україні призвели до падіння попиту на ринку нерухомості. Люди в очікуванні покращення: слідкують за коливаннями вартості, оцінюють власні інвестиційні можливості та сподіваються на часткове здешевлення житла.

Також ми писали чи вартий відпочинок у Буковелі своїх грошей. Щозими цей курорт відвідують багато туристів, але через високі ціни на більшість послуг відгуки про відпочинок є досить суперечливими.